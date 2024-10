Horóscopo, 23/9: Semana começa com os relacionamentos em geral pra lá de protegidos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sua habilidade para lidar com dinheiro segue em alta, mas ouça o lado cauteloso do seu signo para não ter prejuízos. Confira seu signo

ÁRIES

Você tem tudo para fazer contatos proveitosos! Aproveite as energias favoráveis para adiantar uma reunião ou deslocamento. Ainda por cima, as estrelas darão um empurrãozinho para você deixar assuntos importantes em ordem ainda hoje. Boas vibes no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 32, 24, 60

TOURO

Vênus brilha em Escorpião nesta madrugada, sinalizando que a semana começa com os relacionamentos em geral pra lá de protegidos. Sua habilidade para lidar com dinheiro segue em alta, mas ouça o lado cauteloso do seu signo para não ter prejuízos. O amor fica protegido, apesar do ciúme. Cor: CREME Palpites: 15, 44, 53

GÊMEOS

Vênus envia as melhores energias para você focar no trabalho, e vai sobrar energia para cuidar dos seus interesses. A Lua segue em seu signo e ressalta suas qualidades, mas aproveite essa vibe positiva da manhã e adiante o que for possível. O amor só tem a ganhar com seu bom humor! Cor: PRETO Palpites: 24, 23, 60

CÂNCER

Vênus desembarca em seu paraíso astral, e traz mais sorte para os seus interesses. Mas você vai se sair melhor se ficar na sua, valeu? A sua intuição está a mil, e pode até ajudar você a descobrir alguns segredos. A química aumenta no amor, assim como o romantismo. Cor: LILÁS Palpites: 05, 32, 50

LEÃO

Com Vênus de mudança para Escorpião, você começa a semana com mais apego à família. Seu lado sonhador está destacado e as estrelas prometem novidades. Vai ser divertido trocar ideias com as pessoas próximas, mas não perca o foco nas tarefas. A sintonia no amor segue em alta. Cor: VIOLETA Palpites: 27, 48, 57

VIRGEM

Vênus destaca seu lado mais comunicativo, e com seu foco voltado para a vida profissional, aproveite para melhorar a convivência com os colegas. As estrelas vão favorecer contatos importantes, especialmente se envolver dinheiro. No amor, invista numa boa conversa! Cor: CINZA Palpites: 26, 15, 24

LIBRA

Se depender de Vênus, você começa a semana com pique redobrado para encher o bolso e melhorar as finanças. As estrelas avisam que fica mais fácil sair da rotina ou planejar uma viagem: cortesia da Lua, que traz à tona seu lado aventureiro. Há sinal de diversão e bom humor no amor. Cor: AMARELO Palpites: 21, 12, 55

ESCORPIÃO

Vênus desembarca em seu signo nesta madrugada, favorecendo seus interesses e ressaltando seus pontos fortes. A Lua sinaliza boas chances de iniciar uma fase com expectativas melhores. No amor, a dica é apostar na sensualidade! Cor: AZUL Palpites: 36, 45, 48

SAGITÁRIO

Vênus passa a infernizar seu astral, e pode trazer algumas reflexões sobre os últimos tempos, especialmente nos assuntos do coração. Ainda bem que os relacionamentos contam com as melhores vibes e você estará mais sociável do que o normal. O amor vai contar com a proteção das estrelas. Cor: ROSA Palpites: 18, 20, 56

CAPRICÓRNIO

Vênus entra em Escorpião nesta madrugada, protegendo seus sonhos e melhorando a convivência com os amigos. O trabalho deve ocupar a maior parte da sua atenção: com dedicação e esforço, você vai chegar longe, um passo de cada vez! Já o amor pede alguns sacrifícios. Cor: PINK Palpites: 22, 51, 23

AQUÁRIO

A chegada de Vênus no ponto mais alto do seu Horóscopo promete as melhores energias para você dar um gás na vida profissional. Por outro lado, a Lua manda as melhores energias para fazer contatos, além de destacar seu carisma. O romantismo também cresce, e ajuda a fortalecer ainda mais os laços no amor. Cor: AMARELO Palpites: 09, 57, 27

PEIXES

Com Vênus estimulando os estudos e protegendo as viagens, tudo o que sair da rotina hoje conta com a proteção do astro. Assuntos ligados à família ou ao lar também ganham destaque, mas uma discussão não está descartada. Sinal de tranquilidade no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 46, 54, 45