Campanha A Ponte: Cepe doa mais de 8 mil livros para reconstruir bibliotecas escolares no RS após enchente

Títulos doados vão auxiliar a reconstituir acervos danificados e perdidos pelas fortes chuvas que atingiram estado do Rio Grande do Sul.

Mais de 8.000 livros foram arrecadados pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), atraveia a campanha "A Ponte", com o apoio de diversos parceiros e da sociedade, e serão destinados às bibliotecas escolares do Rio Grande do Sul.

A campanha "A Ponte" foi criada para auxiliar na reconstrução dos acervos perdidos durante as chuvas devastadoras que atingiram o Estado nos meses de abril e maio deste ano, causando grandes danos em várias cidades.

O caminhão, carregado com os livros distribuídos em 129 caixas, saiu do Recife no dia 24 de setembro, com destino ao Rio Grande do Sul, onde os coordenadores da campanha farão a entrega nas bibliotecas atingidas.

Reconstrução de bibliotecas escolares

Segundo Tatiana Gusmão, chefe do Arquivo da Cepe, a contribuição inclui 8.170 livros, novos e usados, todos em excelente estado de conservação. "A maioria do gênero infantojuvenil, que é o foco da campanha" diz Tatiana.

"Fizemos uma triagem para avaliar as condições físicas e o conteúdo de cada livro e selecionamos somente os aptos, incluindo também alguns didáticos sem uso e títulos de literatura para o público jovem” informa a chafe de arquivo da Cepe.

Campanha A Ponte: Mobilização social

A campanha "A Ponte" foi lançada no Rio Grande do Sul logo após a enchente, considerada a pior na história do estado.

Em resposta a essa tragédia, a Cepe iniciou sua própria mobilização, convidando a sociedade e parceiros institucionais a contribuir com a doação de livros.

Durante os meses de junho e julho, foram organizados pontos de arrecadação em locais estratégicos, como as lojas da Cepe e escolas parceiras – Colégios Apoio, Cognitivo e Fazer Crescer – além de um posto de coleta no Plaza Shopping, no Recife.

A mobilização também contou com a colaboração do Conservatório Pernambucano de Música, que fez uma doação significativa para a campanha.

Além das doações da sociedade, a própria Cepe contribuiu diretamente com 200 títulos do seu acervo.

Segundo Mariana Oliveira, jornalista e coordenadora do Núcleo Pedagógico da Cepe, participar dessa campanha foi algo natural para a editora, que tem um compromisso forte com a valorização do livro e da leitura.

"Nós temos um grande trabalho de valorização do livro e da leitura e entendemos a importância de reorganizar as bibliotecas escolares para que elas voltassem a funcionar a pleno vapor” comenta Mariana.