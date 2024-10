Galeria de arte contemporânea do interior de Pernambuco participa da ArtRio; conheça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Boi Galeria, a única de arte contemporânea em atividade no interior de Pernambuco, chega ao Rio de Janeiro na próxima semana para participar de uma das maiores feiras de artes da América Latina, a ArtRio.

A galeria caruaruense leva a exposição "o eixo virou seta" para o programa Brasil Contemporâneo do evento, realizado entre os dias 25 e 29 de Setembro na Marina da Glória, no pavilhão MAR BC10. A exposição teve sua primeira edição realizada na ArtPE, no Recife, em 2024.

Nascida em 2021 como um anexo da Bienal do Barro, a Boi tem seu cast artistas que vivem e desenvolvem obras a partir de dissidências de gênero, raça, sexualidade, idade e geografia, além de estabelecer diálogos entre a Arte Popular e a Arte Contemporânea, abraçando jovens e veteranos criadores, assim como novos players do mercado.

Exposição

Conceitualmente, "O eixo virou seta" parte do debate proposto pela galeria, compreendendo ações artísticas como zona de contato para o exercício de mudanças geográficas, estéticas e econômicas, pensando a América Latina como o Nordeste do Ocidente.

Carlos Melo, da Boi Galeria - BETO FIGUEROA/DIVULGAÇÃO

"Com um forte time de artistas entre eles Caetano Costa, Misty Queiroz, Thalyta Monteiro, Chico Dantas e Yuri Bruscky, a galeria inaugura sua participação na ArtRio com obras inéditas de três jovens artistas nordestinos que despontam no cenário nacional, como flechas diaspóricas, afirmando que no arco da Boi, o alvo é outro", afirma Carlos Mélo, diretor da Boi Galeria.

Após a ArtRio, a Boi Galeria já tem mais uma parada na Bienal do Barro, uma das principais mostras de arte contemporânea de Pernambuco, da qual a galeria nasce enquanto um anexo, está com sua edição 2025 confirmada em Caruaru, com mais detalhes a serem divulgados em breve.

SERVIÇO

Exposição "o eixo virou seta", da Boi Galeria, na ArtRio

Quando: Dias 25 a 29 de setembro

Onde: Marina da Glória (Av. Infante Dom Henrique, s/n, Glória, Rio de Janeiro)

Ingressos: artrio.com/tickets