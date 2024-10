Grupo Bongar realiza oficina musical e apresentação gratuitas em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O projeto Musicou Olinda, programa de educação musical que oferece aulas gratuitas para pessoas de todas as idades, em diversas cidades do país, receberá o Grupo Bongar para três dias de oficinas e mostra de processo que reúnem música e ancestralidade entre os dias 24 e 26 de setembro.

Inaugurado em junho deste ano, o núcleo Musicou Olinda fica localizado no Centro Cultural Grupo Bongar, no bairro de São Benedito.

Etapas

Nos dois primeiros dias, o grupo apresenta oficinas que mergulham pelo Ibeji, o orixá das crianças, dos gêmeos, da alegria, da prosperidade e da sorte. O público poderá prestigiar as alfaias e abês do Grupo Bongar em uma imersão com percussão e história. No terceiro dia, o grupo realiza uma mostra de processo para os alunos e comunidade local.

Formado por percussionistas e cantores que revezam os instrumentos como a alfaia, ganzá, abê, caixa, congas, ilu e tabicas, o grupo Bongar faz parte da Nação Xambá, localizada em Olinda. Há décadas, realizam um trabalho de resgate e divulgação da cultura e religião da nação Xambá através de sua dança tradicional, o coco, e em seu mais recente trabalho, as giras de Jurema.

Musicou Convida

A participação do Grupo Bongar faz parte do Musicou Convida, que tem uma proposta de troca de experiências, conhecimentos e muita música entre artistas convidados.

Os projetos podem envolver workshops e master classes a alunos(as) e comunidade, participação em apresentações musicais junto a alunos(as) do Musicou, performance, formação da equipe educacional, entre outras possibilidades.

Os artistas residentes desenvolvem seus projetos em dois ou três encontros, a depender de qual tenha sido o plano elaborado e a frequência para sua aplicação.

Desta forma, os projetos poderão ser desenvolvidos em encontros consecutivos ou distribuídos ao longo do semestre e os artistas poderão retornar ao núcleo após um período combinado para um encerramento em conjunto, a partir do que foi desenvolvido em suas diretrizes e orientações anteriores.

O Musicou, que funciona em Olinda desde junho, trata-se de um programa criado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, instituição sem fins lucrativos, especialista na implantação e gestão de políticas públicas de cultura.

SERVIÇO

Musicou Convida

Oficina de toques de Ibeji + mostra de processo com o Grupo Bongar

Quando: 24, 25 e 26 de setembro, das 14h às 17h

Onde: Musicou Olinda - Centro Cultural Grupo Bongar (Rua Iêda – São Benedito – CEP: 53270-600)