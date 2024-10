'Monstros: Irmãos Menendez' reabre feridas e traz narrativa intrigante sobre assassinato

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A série "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", disponível na Netflix, trouxe à tona um dos casos criminais mais chocantes dos Estados Unidos: o assassinato dos pais pelos irmãos Lyle e Erik Menendez.

Assim como a primeira temporada, que focou no caso do serial killer canibal Jeffrey Dahmer e foi um sucesso absoluto em 2022, esta nova trama parece seguir o mesmo caminho, sendo a mais assistida do Brasil nos últimos 4 dias.

No entanto, nem todos estão satisfeitos com a abordagem da série, e um dos principais críticos é o próprio Erik Menendez.

Enredo de Monstros: Irmãos Menendez

A série conta a história real dos irmãos Menendez, que, em 1989, assassinaram seus pais em sua luxuosa casa em Beverly Hills.

Os irmãos alegaram ter agido em legítima defesa após anos de abuso físico, psicológico e sexual por parte do pai, José Menendez.

Porém, a promotoria argumentou que o crime foi motivado pela ganância, já que os irmãos esperavam herdar a fortuna dos pais.

Essa representação dramática levanta uma questão intrigante: quem são os verdadeiros "monstros" nessa história?

A reação de Erik Menendez

Imagem de divulgação da série Monstros - Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais - Divulgação Netflix

Apesar do sucesso da série, Erik Menendez não está satisfeito com a forma como sua história foi contada.

De sua cela na prisão Richard J. Donovan, ele expressou sua frustração em uma carta publicada por sua esposa, Tammi, nas redes sociais.

Segundo Erik, a produção distorceu sua realidade e de seu irmão, retratando-os de maneira caricata e reforçando mentiras antigas sobre seus traumas.

Erik criticou diretamente Ryan Murphy, o criador da série, alegando que o retrato apresentado na Netflix retrocede o progresso feito ao longo de anos no entendimento de traumas infantis e abuso sexual, especialmente quando os sobreviventes são homens.

"É desmoralizante saber que um homem com tanto poder pode minar décadas de progresso no esclarecimento de traumas infantis", desabafou Erik na carta.

O caso real dos Irmãos Menendez

Lyle e Erik Menendez, em 1996, foram condenados à prisão perpétua sem direito a liberdade condicional pelo assassinato de seus pais.

Eles alegaram que o crime foi uma resposta aos anos de abusos físicos e sexuais que sofreram, além do medo de que José Menendez os matasse para encobrir o que havia feito.

O julgamento dos irmãos foi um dos primeiros a ser transmitido ao vivo pela TV nos EUA, o que aumentou ainda mais o interesse público e dividiu opiniões sobre sua culpa.

Enquanto alguns jurados acreditaram na versão dos irmãos, outros apoiaram a acusação, que afirmava que os assassinatos foram motivados pelo desejo de herdar a fortuna da família.

Novas revelações?

'Monstros: Irmãos Menendez' é uma série da Netflix - NETFLIX/DIVULGAÇÃO

Apesar da condenação, a campanha para libertar os irmãos nunca cessou. Em 2023, novas alegações de abuso sexual contra José Menendez surgiram.

Roy Rosselló, ex-integrante da banda Menudo, revelou em um documentário que também foi abusado por José Menendez quando era adolescente, o que reacendeu o debate sobre a possível injustiça no caso dos irmãos Menendez.

Além disso, a defesa dos irmãos apresentou novas evidências, incluindo uma carta escrita por Erik a um primo meses antes do crime, detalhando os abusos que sofria.

Para muitos, essas novas revelações reforçam a ideia de que os irmãos Menendez poderiam ter recebido um veredito diferente nos dias de hoje.