Horóscopo, 25/9: O dia promete alguns altos e baixos

Sinal de que você vai ter que redobrar o foco no serviço para não se distrair no meio do caminho. Confira seu horóscopo para esta quarta-feira

ÁRIES

O dia promete alguns altos e baixos, sinal de que você vai ter que redobrar o foco no serviço para não se distrair no meio do caminho. Ainda bem que o bom–senso deve falar mais alto! Mas, pode pintar alguns desafios também na saúde. No amor, pegue leve com o ciúme. Cor: VIOLETA Palpites: 44, 42, 17

TOURO

Mercúrio e Netuno se estranham e pedem um pouco mais de jogo de cintura para lidar com os outros, inclusive nas amizades. Ainda bem que vai contar com o apoio do pessoal de casa para dar a volta por cima! Há sinal de sintonia e descontração no amor. Cor: PRETO Palpites: 44, 42, 17

GÊMEOS

Se quiser evitar torta de climão em casa, mostre que tem jogo de cintura para lidar com as cobranças da família. Ainda bem que logo as estrelas enviam ótimas vibes para você se concentrar nas finanças! No amor, é melhor controlar seu lado possessivo. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 23, 31, 32

CÂNCER

Você precisa mostrar que sabe ouvir os outros, assim fica fácil fazer com que as suas ideias também sejam respeitadas. A boa notícia é que a Lua segue firme e forte em seu signo, ajudando você a proteger seus interesses. No amor, pode curtir altas doses de carinho, romantismo e diversão. Cor: MAGENTA Palpites: 54, 57, 18

LEÃO

As finanças passam por altos e baixos, mas vale focar nas partes boas e evitar gastar por impulso, porque você pode se arrepender. E com a Lua trocando likes com outros astros, ouvir seu sexto sentido e ficar no seu canto pode ser a melhor pedida. No amor, aposte na sensualidade. Cor: CINZA Palpites: 58, 41, 14

VIRGEM

Se quiser fugir de problemas, evite atritos com os colegas e escolha as palavras com cuidado, especialmente no trabalho. Mesmo com algumas instabilidades nas finanças, a convivência com os outros tem tudo para fluir numa boa. A sintonia cresce no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 54, 02, 11

LIBRA

A carreira continua exigindo a maior parte do seu foco e boa parte da sua atenção deve se voltar para o trabalho. Faça um esforço extra para causar uma boa impressão, mesmo que tenha que assumir algumas tarefas extras. No amor, assuntos mais sérios ganham destaque. Cor: LILÁS Palpites: 11, 34, 02

ESCORPIÃO

O astral fica um pouco tenso nas amizades, e a dica é seguir seus instintos para manter a paz com os amigos. A boa notícia é que a Lua segue estimulando o seu desejo por novidades, inclusive no trabalho. No amor, um astral leve e animado deixa tudo mais gostoso. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 15, 40, 23

SAGITÁRIO

Talvez não seja tão fácil se entender com as pessoas mais próximas. O astral pode pesar, e você vai precisar de bom humor para manter a paz. E com a Lua trocando likes com outros astros, as mudanças ganham força a partir de agora. No amor, o desejo tem tudo para crescer. Cor: ROSA Palpites: 02, 11, 20

CAPRICÓRNIO

Pode se preparar para encarar mil e uma tarefas pela frente, mas você só vai dar conta de tudo se focar e ignorar as distrações. Relacionamentos recebem boas energias e você pode se entender melhor com os colegas. O astral vai ser maravilhoso no amor. Cor: CEREJA Palpites: 09, 52, 25

AQUÁRIO

A dica dos astros pra hoje é redobrar a atenção nas finanças para não abusar nas compras ou gastar por impulso. Vai sobrar disposição para cuidar das tarefas de rotina, mas faça um esforço para manter o foco. Não deixe que a monotonia afete o amor. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 24, 33, 06

PEIXES

A quarta começa um pouco tensa em alguns relacionamentos, e você precisa ter jogo de cintura se quiser resolver as diferenças com os outros. Ainda bem que a Lua segue em seu paraíso astral, Peixes, e o dia deve correr bem mais tranquilo. No amor, aposte no romantismo e carinho. Cor: LARANJA Palpites: 12, 37, 57