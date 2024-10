Jornalistas pernambucanas criam podcast de Comunicação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (25) será lançado o Podcast De Gaveta, das jornalistas pernambucanas Ana Luiza Machado e Geninha Nunes, nas plataformas do Spotify e Youtube. Como elas dizem: “Um podcast de Comunicação, para tratar sobre Comunicação, para quem gosta ou faz Comunicação”. O programa será em formato de entrevista com grandes nomes do jornalismo pernambucano, com muitas conexões, dicas de conteúdos e grandes histórias de quem é a personificação das notícias. Os episódios serão quinzenais.



De acordo com as criadoras do De Gaveta, existem inúmeros podcasts que tratam sobre as notícias, análises dos fatos, opiniões sobre assuntos diversos, mas são raríssimos os conteúdos em que se trata sobre o trabalho jornalístico; assim como também não são discutidos os desafios do mercado ou compartilhado de que forma uma cobertura para a TV, rádio, jornal ou portal de notícia foi feita e quanto ela impactou o repórter. “O Podcast De Gaveta nasceu desta necessidade que tivemos de discutir sobre Comunicação, com “C” maiúsculo mesmo, como área. E, a partir dele, fomentar questões relevantes do exercício da nossa profissão, ajudando também quem ainda está nas faculdades com dicas e ensinamentos dos profissionais”, afirmou Geninha Nunes.

O nome do podcast traz uma referência ao jargão usado nas redações de jornais que distingue as matérias factuais (que necessitam de publicação imediata), das “de gaveta” (que são atemporais). “A escolha do nome do podcast revela a essência do programa que é extrair dos entrevistados boas histórias daqueles momentos engraçados, tristes, impactantes ou desafiadores da profissão que estão guardados na gaveta da memória e do coração. E, que devem, sim, ser compartilhados”, explicou Ana Luiza.

O primeiro entrevistado do programa foi o jornalista Laurindo Ferreira, que tem 35 anos de profissão, sendo 32 deles dedicados ao Jornal do Commercio, cujo cargo atual é de diretor de Redação. Ana Luiza não deu spoiller sobre o episódio nº01, mas comentou sobre o convite feito a Laurindo. “Sabíamos que a gaveta de Laurindo seria riquíssima em causos e vivências dentro e fora da redação como repórter, editor e gestor. A conversa fluiu com um entusiasmo encantador e acredito que muito disso se deve ao fato dele ser um apaixonado pela profissão, como nós duas somos. Assistam, vocês vão curtir!”

Para acompanhar a estreia, acesse:

https://www.youtube.com/@DeGavetaPodcast

Informações:

@degavetapodcast

Data de estreia: 25 de setembro

Onde acompanhar? Spotify e Youtube