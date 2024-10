Orquestra Criança Cidadã de Ipojuca celebra 10 anos com apresentação na Caixa Cultural Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Ipojuca, segundo núcleo fundado pela Orquestra Criança Cidadã, está completando dez anos e irá celebrar com uma apresentação marcada para este sábado (28), às 16h30, no teatro da Caixa Cultural Recife.



O espetáculo terá a regência do maestro Márcio Pereira. A apresentação da OCC Ipojuca tem entrada gratuita e limitada à capacidade do local. Os ingressos serão distribuídos na recepção da Caixa Cultural Recife, a partir das 15h30.

Recentemente, o primeiro núcleo do projeto (do Coque) comemorou 18 anos de atividades no Recife, com uma releitura da apresentação feita ao Papa Francisco, no primeiro semestre.

Repertório

A plateia poderá assistir à performance de obras de Zequinha de Abreu, Franz Schubert, Mozart, Bizet, Vivaldi e Johann Strauss, compositores clássicos e da música brasileira que estarão presentes em um programa escolhido em parceria entre regente e alunos.

"Nossa intenção é suprir as expectativas do público com o nosso repertório. Foram peças selecionadas com muito carinho junto aos músicos, que disseram que gostariam muito de tocá-las. Estamos ensaiando com muita dedicação e esperamos que a plateia saia satisfeita", afirma Márcio Pereira.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio máster da Caixa Econômica Federal e realização da Funarte e do Governo Federal.

O calendário completo da Orquestra Criança Cidadã está disponível online, no site do projeto social.

SERVIÇO

Série Grupos Representativos - Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Ipojuca

Quando: 28 de setembro, a partir das 16h30 – distribuição de ingressos uma hora antes do espetáculo

Onde: Caixa Cultural Recife (Av. Alfredo Lisboa, 505, Recife)