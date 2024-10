Resumo das novelas, 25/9: Luma percebe que foi enganada por Mavi, em Mania de Você

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Samanta informa a Mirta e Alma que está disposta a recuperar as ações que o pai deixou para Ángela. Álvaro acredita que é um bom momento para reconquistar ngela, agora que ela vai cuidar de Josué. Ángela e Eddy conseguem tirar Mirta de seu escritório para que Leonardo consiga as informações que precisa. Iñaki faz uma doação a Ángela para sua fundação. Pablo recebe um presente muito especial. Félix consegue se vingar de Luz e despeja todos os inquilinos do bairro. Darío descobre que Samanta está cometendo irregularidades no Consórcio Vega. Félix surpreende a filha de Dom Gerardo em seu quarto e a beija.

(20h45) A Caverna Encantada

Anna compartilha o sonho com as amigas, que acreditam que Perebadá, a cidade secreta mencionada por Nina, possa ser uma resposta ao sumiço de Paulo. Norma paga o curso de Shirley para Elisa, que fica feliz em aprender com a detetive André avisa os meninos dos Luíses que Pedro está sendo influenciado por Felipe e Rui, e Pedro aponta falsidade em André. Norma convoca o tribunal escolar para decidir se a biblioteca permanece fechada ou aberta.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Raquel mente para Jacó. Na noite de núpcias, Maalate surpreende Esáu. Beeri se surpreende ao ver o estado de Judite. Esaú sente remorso. Yarin se assusta com a atitude ousada de Bila. Jacó nota a diferença entre Lia e Raquel. Beno desmascara Raquel. Labão se decepciona com Raquel, mas pede segredo à Salma. Jasper castiga Bila. Jacó diz que fará uma proposta a Labão. Lia descobre que Jacó está sendo ameaçado de morte.

REDE GLOBO

(18h) No Rancho Fundo

Floro Borromeu prende Fubá Mimoso, que não oferece resistência. Zefa Leonel desconfia da prisão de Fubá Mimoso. Tia Salete ensina bordado a Dracena. Zé Beltino e Dracena fazem declarações de amor. Deodora e Ariosto tentam convencer Blandina a retirar o controle da Gruta Azul dos Leonel. Quinota e Artur selam uma trégua por conta do bebê. Marcelo Gouveia conta a Ariosto e Deodora sobre a prisão de Fubá Mimoso, e ambos desconfiam. Caridade é premiada pelos críticos de gastronomia. Zefa Leonel vai ao cabaré atrás de Margaridinha. Blandina reage ao ver Quinota e Artur juntos.



(19h15) Família é Tudo

Gina humilha Mila. Júpiter e Guto se organizam para sair com Lupita. Marieta atrapalha a aproximação romântica de Leda e Ubaiara. Léo convida Chantal para jantar. Guto sai para dançar com Lupita. Plutão e Andrômeda ajudam Júpiter a planejar seu encontro com Lupita. Tom avisa a Vênus e Frida que conseguirá os vídeos das câmeras de segurança das ruas, a fim de incriminar Hans. Electra desmaia durante a apresentação de seu espetáculo. Electra descobre que está grávida. Tom adota Eva e pede Vênus em casamento.

(20h40) Mania de Você

Luma percebe que foi enganada por Mavi. Filipa e Rudá ficam juntos. Marcel visita Viola em Paris. Mavi manipula Iberê com promessas de emprego e dinheiro. Ísis visita Geraldo e Michele na comunidade de pescadores. Dez anos se passam. Iberê, Mavi e Hugo avaliam a campanha publicitária do Resort Albacoa. Mavi pede a Hugo que entre em contato com uma chef de sucesso para comandar o restaurante do resort. Viola comenta com Marcel sobre a proposta que recebeu do Resort Albacoa. Luma e Rudá assistem a Viola ganhando um prêmio de gastronomia. Mavi promete a si mesmo que reconquistará a ex-namorada.