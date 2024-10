DJs da França e Holanda se apresentam no Recife em novembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um novo festival de música eletrônia estreia no Recife dia 9 de novembro. O Phase Festival contará com 20 artistas no line-up e reunirá atrações brasileiras e internacionais. Criando uma conexão entre Brasil e Europa, o evento é o encontro cultural entre o país e o continente europeu.

Entre as atrações confirmadas para o Phase Festival, estão nomes como Traumer (França), Martijn Ten Velden (Holanda) e Flo Massé (França), referências internacionais no ramo. Além de Badsista, Bárbara Boeing e L_cio, referências do eletrônico brasileiro, também com projeção internacional. Os DJs vão ser divididos em dois palcos, somando mais de 13 horas de música. O festival vai acontecer num complexo montado no Armazém 14.

Com experiência de mais de 10 anos no ramo, o DJ e organizador da festa, JV, afirmou para o JC que o festival marca um momento crucial para a cena eletrônica de Recife. "Ter um festival desse porte aqui é importante, pois coloca a cidade no mapa dos grandes eventos de música eletrônica no Brasil e no mundo. É um espaço para os artistas locais brilharem ao lado de grandes nomes globais, conectando o Recife diretamente com a cena internacional". afirma JV.

Sobre o contato e convite para as atrações internacionais, JV reitera que foi um processo natural. "Ao longo dos últimos anos, a cena eletrônica do Recife cresceu de forma consistente e sólida, o que naturalmente atraiu a atenção de diversos artistas do exterior. Sempre tivemos contato com eles, que já estavam de olho no que estava sendo feito por aqui, acompanhando as festas, os artistas e o movimento em geral", relata. "Tanto os artistas internacionais, como Traumer, Martijn Ten Velden e Flo Massé, quanto Bárbara, que hoje mora na Itália, e Tiago de Renor, que mora no Canadá, aceitaram prontamente, com muito entusiasmo. Todos estavam curiosos para se conectar com a cena do Recife e, desde então, nossa comunicação tem sido frequente. Há um interesse genuíno em vir tocar aqui", finaliza.

Para o evento, a expectativa é que, além do público local, cerca de 5 mil pessoas marquem presença, vindas de vários estados do Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo.

Confira o line-up completo:

- Traumer (FRA)

- Badsista

- Bárbara Boeing

- Martijn Ten Velden (HOL)

- Flo Massé (FRA)

- L_cio

- Slow Motion

- Marcio S

- Revérse DJs

- Mojjo

- Idlibra

- Tiago de Renor

- Eric Fraga

- FMenezs

- Aumma Crew

- Nadeja

- Pedro Afonso

- Eleva