Pernambucana é única representante da América Latina entre finalistas de concurso de beleza na Europa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Cabeleireira recifense leva as cores dos manguezais do Recife para o Talent Green House 2024, evento sustentável que acontecerá em Berlim

A cabeleireira Andrea Gomes, 47 anos, natural do Recife, está entre os 10 finalistas do Talent Green House 2024, concurso de design capilar promovido pela Davines, uma empresa italiana focada em práticas sustentáveis.

Andrea é a única brasileira e latino-americana a chegar a essa etapa da competição, que acontecerá entre os dias 3 e 8 de outubro em Berlim, na Alemanha.

A disputa final promete muita criatividade e inovação, destacando criações que têm como base a sustentabilidade.

Uma jornada do Recife para o mundo

Imagem de Andrea Gomes no salão em que é parceira - Gabriel Manes

Crescida às margens dos manguezais e do Rio Capibaribe, Andrea leva para suas criações as cores vibrantes de um dos animais mais conhecidos do mangue: o caranguejo.

Sua habilidade em traduzir essa memória afetiva em uma coloração capilar, usando tons de laranja, dourado e marrom, garantiu posição entre os finalistas.

"Minha ligação com o mangue do Recife existe desde a infância e adolescência. A escolha da cor do cabelo reflete a vitalidade nos tons vibrantes do caranguejo e na beleza simples do ambiente", diz Andrea.

O trabalho que a levou ao top 10 reflete essas memórias, sendo uma homenagem à paisagem única de sua cidade natal.

Superação e desafios

Andrea Gomes no mangue, de onde tirou toda sua inspiração - Fotos: Gabriel Manes Andrea Gomes, no Salão Espaço Depp, na Madalena, onde atua como parceira - Fotos: Gabriel Manes

Para chegar à final do concurso, Andrea passou por quatro fases, que incluíram desde a criação de conceitos escritos até campanhas de mídia social.

Além disso, enfrentou obstáculos pessoais, como a maternidade solo e a falta de oportunidades no início da carreira.

Com o apoio de amigos e familiares, a cabeleireira superou as adversidades e agora se prepara para representar o Brasil em uma das maiores competições do mundo do design capilar.

Futuro do design capilar

Andrea Gomes com Cinthia Almeida, do Salão Espaço Depp, na Madalena, onde atua como parceira. As duas embarcam juntas para a Alemanha - Fotos: Gabriel Manes Andrea Gomes com a mãe e o filho - Fotos: Gabriel Manes

Os outros nove finalistas vêm de países como Alemanha, Reino Unido, África do Sul, França, Turquia, Estados Unidos, Austrália, Luxemburgo e Malásia.

"Os finalistas foram selecionados não apenas por suas habilidades técnicas, mas por sua paixão e visão. Eles representam o futuro da nossa indústria", comenta Candice McKay, diretora artística do Talent Green House.

Agora, a pernambucana enfrentará uma última prova: em quatro horas, precisará criar ao vivo um conceito completo de corte, coloração e estilo, mostrando toda a sua técnica e visão.

A final será realizada no dia 8 de outubro, e o vencedor ganhará, além do troféu, a oportunidade de se apresentar em um show internacional no próximo World Wide Hair Tour, um evento da Davines que reúne profissionais de cabelo de todo o mundo.

O concurso Talent Green House é uma plataforma que revela talentos do design capilar ao redor do mundo, com foco em sustentabilidade e inovação.