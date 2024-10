Projetos de lei que tornam o Samba Recife patrimônio cultural imaterial são aprovados na Alepe e na Câmara do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Projetos de leis que tornam o evento Samba Recife um patrimônio cultural imaterial de Pernambuco e do Recife foram aprovados na Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) e na Câmara Municipal do Recife.

O festival, realizado na área externa do Centro de Convenções, em Olinda, está completando 20 anos em 2024. A produção é da Festa Cheia, empreendimento de Augusto Accioli.



Na Câmara, o projeto de lei é de autoria do vereador Hélio da Guabiraba (PSB). Na ALEPE, a proposta foi apresentada pelo deputado Francismar Pontes (PSB) e relatada pelo deputado Diogo Moraes (PSB).

Há 20 anos, o Samba Recife traz ao Estado os nomes mais conhecidos do samba no País, incluindo também algumas revelações do gênero. De acordo com os organizadores, o evento reúne, anualmente, mais de 100 mil pessoas, atraindo visitantes de diferentes regiões de Pernambuco e de todo o Brasil.

Comitê sobre patrimônios

Projetos de lei que concedem títulos de 'patrimônio cultural material' tem sido cada vez constantes do Recife. Em 2022, o então secretário de cultura Ricardo Mello chegou a admitir da necessidade da criação de uma estrutura que contemple esse tipo de demanda na pasta.

Isso porque os ritos para as aprovações passaram apenas pela Câmara Municipal, com votos de vereadores, e pela sanção do prefeito, sem análise de um comitê especializado no tema, criando um risco de banalização do termo.

O secretário informou sobre a criação de um decreto para montar um comitê com representantes de várias instituições que vão analisar os projetos sobre patrimônio. Esse comitê seria composto por instâncias municipais, estaduais e federais, a exemplo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), de universidades como UFPE, UPE e Unicap. A ideia é que o título do patrimônio não seja banalizado.

No Brasil, existem três instâncias que podem reconhecer os patrimônios culturais: o federal, pela Iphan, o estadual, pela Fundarpe (no caso de Pernambuco), e o municipal, reconhecido pelas gestões das cidades. Recentemente, o Iphan reconheceu o forró e o repetente como patrimônios.

A Fundarpe, por exemplo, mantém o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural (CEPPC), para a deliberação final sobre registros no Livro de Registro do Patrimônio Cultural Imaterial do Estado.

Samba Recife 2024

Neste ano, o evento terá dois palcos externos, o Palco Experimenta e o Palco Pernambuco. Belo, Péricles, Thiaguinho, Alcione, Dilsinho, Mumuzinho, Xande de Pilares, Sorriso Maroto e Menos é Mais são alguns artistas esperados.

Confira a programação completa:

Sábado (28/09)

• Belo (Palco externo)

• Ferrugem (Palco externo)

• Péricles (com participação de Pinha - Palco Externo)

• Pique Novo (Palco externo)

• Pixote (Palco externo)

• Thiaguinho (com participação de Rodriguinho - Palco Externo)

• Tiee (Palco externo)

• Turma do Pagode (Palco externo)

• Beleza Pura (Palco Experimenta)

• Gica (com participação do Doce Encontro - Palco Experimenta)

• Clareou (com participação do Balacobaco e Júnior Sereno - Palco Experimenta)

• Marquinhos Sensação (com participação de Marcelinho Freitas e Délcio Luiz - Palco Experimenta)

• Boa Ousadia (Palco Pernambuco)

• Diego Dias (Palco Pernambuco)

• Simples Olhar (Palco Pernambuco)

• Sambar&Love (Palco Pernambuco)

• Victor Assis (Palco Pernambuco)

• Vou pra Batucada (Palco Pernambuco)

• Gil Júnior (Palco Pernambuco)

Domingo (29/09)

• Alcione (com participação de Fundo de Quintal - Palco Externo)

• Dilsinho (Palco externo)

• Parangolé (com participação de Beleza Pura - Palco Externo)

• Sorriso Maroto (Palco externo)

• Suel (com participação de Rony Lúcio - Tá na Mente - Palco Externo)

• Mumuzinho (Palco externo)

• Menos é Mais (Palco externo)

• Xande de Pilares (Palco externo)

• Kamisa 10 (Palco Experimenta)

• Matheusinho (Palco Experimenta)

• Pagode do Adame (com participação de Chininha - Palco Experimenta)

• Thiago Soares (com participação de Diney - Palco Experimenta)

• Júnior Santos (Palco Pernambuco)

• Cantor PH (Palco Pernambuco)

• Samba Black (Palco Pernambuco)

• Balanço Black (Palco Pernambuco)

• Amor Eterno (Palco Pernambuco)