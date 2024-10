Resumo das Novelas, 26/9: Norma decide pela obstrução da biblioteca, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Ángela consegue entrar no bairro e descobre que o dinheiro e os recibos da fundação foram roubados. Samanta, Alma e Mirta comemoram a conquista. Úrsula revela que tem uma cópia da carta de Yolanda. Alma começa a ouvir os áudios de Ángela. Mirta pede a Félix que termine com Úrsula. Samanta ameaça Ángela de colocá-la na cadeia. Mirta, vendo que Félix já assumiu a casa de Samanta, pede ajuda a Alma para tirá-lo de lá. Iñaki faz uma proposta a Alma.

(20h45) A Caverna Encantada

Norma decide pela obstrução da biblioteca. Gabriel nota que Pilar está com um papel mostrando possíveis pretendentes amorosos. André avisa aos amigos que vai sair dos Luíses, e Felipe e Rui comemoram. Uma grande mala chega ao colégio e Tonico notifica Anna de que o objeto pertence a Paulo. Norma pede para Anna não se aproximar e solicita que Gabriel leve a mala para César verificar se não existem pragas.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Jacó se abre com Lia. Malaki pede informações sobre Harã. Akia e Maalate se beijam às escondidas. Malaki e seus homens chegam em Harã. Labão descobre que Lia ama Jacó. Malaki ordena o início de um ataque. Ele leva Bila.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Blandina finge estar procurando por Zé Beltino, e Quinota garante que irá desmascarar a moça. Zefa Leonel e Seu Tico Leonel temem que Vespertino descubra que é o pai de Margaridinha. Ariosto comenta com Deodora sua desconfiança em relação à participação de Fubá Mimoso no garimpo ilegal. Blandina amarga sua derrota com Artur. Benvinda enfrenta Sabá Bodó e Nivalda. Tia Salete sofre ao descobrir que Margaridinha está trabalhando no cabaré. Zefa Leonel confronta Fubá Mimoso. Quinota se depara com panfletos sobre sua gravidez. Ariosto concorda que Blandina se case com Artur, e os vilões selam sua união. Caridade recebe uma ordem de despejo de Deodora. Quinota surpreende Blandina.

(19h40) Família é Tudo

Penúltimo capítulo. Não será divulgado.

(21h30) Mania de Você

Os convidados ficam encantados com os pratos preparados por Viola. Walter tentar danças a força com Viola e Mavi intervém. Viola fica surpresa em ver Mavi, que mente sobre sua presença no evento. Marcel se preocupa com a reaproximação de Viola e Mavi. Leide se aproxima de Ísis, que fica espantada ao vê-la. Luma é demitida e decide ir atrás de Viola. Em Portugal, Filipa se muda para casa de Rudá. Moema tenta convencer Rudá a voltar para o Brasil. Mavi monitora Viola por meio das câmeras e vai atrás dela. Os dois ficam juntos. Rudá avisa para Filipa que vai voltar ao Brasil. No restaurante, Viola se depara com Luma.