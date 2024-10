Casa Estação da Luz, em Olinda, recebe shows de Filipe Catto e Juliano Holanda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Catto volta ao local para uma apresentação intimista, na sexta; Holanda celebra quase 20 anos de carreira, no projeto Tardes Olindenses, no sábado

Dois nomes da música popular brasileira se apresentam na Casa Estação da Luz (R. Prudente de Morais, 313, Carmo), em Olinda, neste final de semana. A cantora Filipe Catto volta ao local para uma apresentação intimista, na sexta-feira (27). Os ingressos custam R$ 80; R$ 40 (meia) e R$ 65 (social).

Já no sábado (28), Juliano Holanda celebra quase 20 anos de carreira como músico, cantor, compositor, arranjador, produtor musical e multi-instrumentista, dentro do projeto Tardes Olindenses, às 18h30. Ingressos por R$ 60, R$ 30 (meia) e R$ 320 (mesa para quatro pessoas).

Filipe Catto

Acompanhada de seu violão, a gaúcha radicada em São Paulo reúne sucessos dos seus 15 anos de carreira, interpreta hits do Brasil e também com faixas do seu disco mais recente em tributo à Gal Costa.

"Amo cantar para o público de Recife e Olinda, tenho grandes parceiros e muita identificação com esse público", diz ela. "Gosto muito também do formato voz e violão, embora não deixe de ser performático, traz também a liberdade de improvisar, e traz silêncios que dão mais liberdade.

Juliano Holanda

O pernambucano apresenta o show do álbum visual "A VERDADE NÃO EXISTE", lançado no final de abril deste ano. Nele, Holanda aparece em versão solo, acompanhado apenas do violão, depois de anos formando duplas, trios e coletivo.



O álbum, com 35 minutos de duração, é uma produção independente, com lançamento simultâneo no site, canal do Youtube e Instagram do artista.