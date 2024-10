Exclusivo: Roberto Carlos é a atração surpresa do Réveillon Recife 2025; confira data

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O "Rei" se apresentará no palco da praia do Pina na abertura da programação de ano novo, em uma quinta-feira; saiba detalhes do show

Roberto Carlos é a atração surpresa do Réveillon do Recife de 2025. A informação foi obtida com exclusividade pelo JC. O "Rei" se apresentará na abertura da programação da "Virada Recife 2025" na noite de 26 de dezembro, em uma quinta-feira. Os shows seguem no palco da praia do Pina, na Zona Sul, nos dias 28, 29 e 31 de dezembro.

A Prefeitura do Recife soltou a programação completa em 18 de setembro, mas guardou a "grande atração" de 26 de dezembro, divulgada como "atração surpresa". Além de Roberto, essa data terá uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Recife.

Área paga com cadeiras

A gestão, que realiza a festa com parcerias privadas que custeiam os cachês e a infraestrutura, está guardando a informação por alguns motivos.

Um deles é a possibilidade do próprio prefeito João Campos anunciar o "Rei", caso reeleito, após o dia 6 de outubro - a legislação eleitoral o impede de anunciar antes disso. Outro motivo é a possibilidade de uma transmissão ao vivo para o Estado, o que ainda estaria em negociação.

A vinda de Roberto Carlos, contudo, já é realidade. A estrutura da área paga é dividida em mesas e uma pista lounge, mas apenas no dia 26/12 essa pista lounge terá cadeiras à venda - reproduzindo o formato de show que o cantor costuma realizar, a exemplo dos recentes no Geraldão, Zona Sul.

As vendas do dia 26/12 ainda não começaram, mas os demais dias da programação já estão com ingressos disponíveis no site Ticket Simples.

Competitividade no Nordeste

No ano passado, Roberto Carlos esteve na abertura do réveillon de Fortaleza (CE), que teve três dias de festa. Além de Roberto, uma outra atração da programação de Fortaleza de 2024 presente no Réveillon do Recife é o DJ Alok.

Entre as principais atrações também estão Cláudia Leitte, Alceu Valença, Nattan, Jorge & Mateus, Henry Freitas, Raphaela Santos e mais, totalizando 19 artistas.

O Recife foi a primeira capital de grande porte a anunciar a programação de ano novo neste ano, antes de Fortaleza, Salvador ou Rio de Janeiro. O objetivo é atrair turistas pela antecedência.

"Isso permitirá ao turista organizar sua viagem com mais calma, aproveitando tarifas mais baixas e evitando a ansiedade em relação às passagens aéreas", disse o secretário de turismo Antônio Coelho, em coletiva de imprensa realizada no dia 18 de setembro.

"Além disso, essa antecedência permitirá aos pernambucanos se programarem para ficar aqui no Estado, sem a necessidade de viajar para garantir uma festa de réveillon feliz com suas famílias. Do ponto de vista econômico, a estratégia ajudaria a manter os recursos no estado, preservando o investimento que, de outra forma, poderia ser destinado a outros estados."

Programação completa do Réveillon do Recife 2025

26 de dezembro

Roberto Carlos;

Orquestra Sinfônica do Recife.

28 de dezembro

Cláudia Leitte;

Alceu Valença;

Priscila Senna;

Raphaela Santos;

PV Calado.

29 de dezembro

Jorge e Mateus;

Xand Avião;

Henry Freitas;

Pablo;

Guilherme Ferri;

Letícia Bastos

31 de dezembro

Nattan;

Alok;

Almir Rouche;

Juciê;

Matheus Moraes;

Patusco