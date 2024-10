Passarela RioMar promove desfiles com tendências de Primavera/Verão 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 10ª edição da Passarela RioMar será marcada por um Fashion Tour. Nesta sexta-feira (27) e sábado (28), serão promovidos desfiles gratuitos, democráticos e inclusivos pelos corredores do Shopping RioMar Recife. O evento acontecerá às 13h, 16h e 19h, com 89 marcas apresentando as tendências de moda e acessórios de Primavera/Verão 2025.

O evento é promovido pelo RioMar com parceria da Associação dos Lojistas do Shopping RioMar, e busca mostrar para o público do mall tendências acessíveis e diversas do mundo da moda.

Os desfilem vão passar por todos os andares do mall - Pisos Térreo, L1, L2, L3 e L4 - e cada entrada contará com 30 modelos, com um casting que celebra a inclusão. A curadoria é assinada pela Cia Paulista de Moda, com o consultor de moda Reginaldo Fonseca, que conta com mais de 30 anos de experiência no mercado fashion mundial.

Os desfiles acontecerão nesta sexta e sábado, sempre às 13h, 16h e 19h - Arnaldo Carvalho/Especial RioMar

Tendências

Acompanhando o período de desfiles, o Passarela RioMar apresenta as tendências da moda para o Verão com peças que serão usadas na prática pelos modelos e apresentadas para o grande público como forma de inspirar. Algumas das propostas que vão invadir as ruas na próxima estação, segundo Reginaldo Fonseca, serão estampas divertidas e atemporais, com estilo e personalidade.

Entre as tendências estão Estilo Boho; tons cítricos (amarelo, verde e azul claro); alfaiataria (calças, blazers, coletes, camisas e, a grande novidade, as bermudas); peças que lembram lingerie (vestidos e corselets); preto e branco, amarelo manteiga; saia balonê; rendas/laises; brilhos/paetês, animal print, o floral, as listras, as cores fortes, a leveza, a fluidez e os acessórios.

Conheça as marcas participantes do Fashion Tour RioMar

Acessórios/Make

Belle Accesoires

Ótica Visão

Chilli Beans

Linda Semijoias

Trudys

Ray-Ban

Prata Rara

Lucianna Rangel

Coach

Ótica Pupila

Zeiss Vision

Sunglass Hut

Leo Pinheiro Atelier (Espaço 46)

Moda Feminina

Hope Lingerie

Bluk

Spuk

One Up

Chica Fulô

Oh, Boy!

Jogê

Intimissimi

Scala

Beni (Espaço 46)

La Bamba (Espaço 46)

La Tienda (Espaço 46)

Ida

Emma Fiorezi E Nhac Nhec

Le Lis

Cristine

Marie Mercié

Souq

Lenny Niemeyer

Shoulder

Tissé

Dwz

Bo.Bô

Moda Masculina

Foxton

Ciao

Vr Collezioni

Richards

Urban Performance

Artesão Craft Wear

Raphael Steffens

Catfish

Shorts Co

Mioche

La Camiceria

New Era

Thesaint Mafia

Broomer

Homens De Terno

Oakley

Moda Unissex

Lacoste

Animale

Damyller

Kings Sneakers

Adidas Originals

Hering Store

Ellus

Levi's

Nba Store

John John

Calvin Klein

Renner

Pernambucanas

Riachuelo

Marisa

Polo Wear

Adidas Performance

C&A

Fitness / Moda Praia

Uv.Line

Track&Field

Lupo Sport

Movimento

Salinas

Centauro

Cia.Marítima

Mar&Cota

Calçados

Docah Shoes

Crocs

Comfort

Havaianas

Via Mia

Ana Costa (Espaço 46)

Democrata

Ana Capri

Studio Z

Heels

Santa Lolla