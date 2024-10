Festival Capibaribe promove shows gratuitos no Bairro do Recife neste sábado (28)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste sábado (28), o Capibaribe Festival promove diversos espetáculos culturais na área central do Recife. A programação é totalmente gratuita e terá início às 17h.

A primeira atração será o Floco, bloco de carnaval fluvial que navegará pelas águas do rio Capibaribe com saída das embarcações no Marco Zero. O bloco será agitado pelo frevo da Orquestra Combo.

“O festival pretende despertar nas pessoas memórias afetivas com o rio. A gente só cuida do que temos estima e essas memórias vão despertar também o cuidado coletivo com o rio. Geralmente a população tem lembranças negativas com as águas, pelas cheias e inundações, que é reflexo de um desequilíbrio ambiental e degradação. Para mudar isso, precisamos de todos”, afirma a produtora do festival, Duda Carvalho.

Já na Avenida Rio Branco, a partir das 18h, o palco principal do festival receberá diversos nomes da música pernambucana, como Joyce Alane e Vício Louco.

Em sua terceira edição, o festival apresenta sua primeira atração internacional, a cantora francesa Clair, que mistura pop freestyle e introspecção lírica.

Programação completa do palco principal

18h - Maria Pagodinho

19h10 - Orquestra Combo

20h10 - Clair

20h50 - As Originárias

21h30 - Joyce Alane

23h - Vício Louco

Festival Capibaribe

Além das atrações musicais, o festival também promoverá uma feira de economia circular a partir das 14h, com uma seleção de negócios de impacto positivo, livres de plástico, que enaltecem nossa cultura e cuidam do nosso rio, estimulando o consumo consciente na cidade.

A programação do festival conta ainda com o Capibaribe Resenha, com apresentação de stand-up comedy. Os atores Michele Félix e Léo Persivo comandam o palco a partir das 18h30, na Babylon Station.

“A arte vem como um instrumento para aproximar as pessoas das pautas de sustentabilidade e do cuidado com os nossos rios. O maior desafio é despertar nas pessoas o sentimento de pertencimento para ocupar as águas de forma harmônica”, afirma o produtor do Capibaribe Festival, Anderson Pierre.