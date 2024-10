Morre atriz Maggie Smith, de Harry Potter, aos 89 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Levantem suas varinhas! Maggie Smith, atriz de "Harry Potter" e "Downton Abbey", morreu aos 89 anos.

Margaret Natalie "Maggie" Smith, nasceu em 28 de dezembro de 1934 em Ilford, Essex (sudeste da Inglaterra). Ela iniciou a carreira nos palcos da Oxford Playhouse no início dos anos 1950.

Em seguida, ingressou na trupe teatral londrina de Old Vic, depois na do Royal National Theatre, onde teve muito sucesso ao lado de seu marido, o ator Robert Stephens.



"Ela morreu pacificamente, no hospital, na manhã desta sexta-feira (27). Uma pessoa intensamente reservada, esteve com seus familiares e amigos até o fim. Ela deixa dois filhos e cinco amados netos que estão devastados com a enorme perda de sua extraordinária mãe e avó", disse a família em nota.

Maggie Smith, como Minerva McGonagall, em Harry Potter:

Maggie Smith deu vida à icônica personagem Minerva McGonagall na série de filmes Harry Potter. Conhecida por sua atuação magistral e presença marcante, Smith trouxe profundidade e carisma à professora de Transfiguração e diretora da Casa Grifinória.

Sua interpretação capturou a essência da personagem: uma figura austera e disciplinada, mas também justa e profundamente dedicada aos seus alunos. McGonagall é uma bruxa talentosa, leal a Alvo Dumbledore e ao bem-estar de Hogwarts, sempre disposta a lutar contra as forças do mal.

A atuação de Maggie Smith fez de McGonagall uma das personagens mais memoráveis e queridas da saga, combinando autoridade e sensibilidade de forma brilhante.

Prêmios de Maggie Smith

No cinema, Maggie Smith recebeu dois Oscars: o primeiro como Melhor Atriz por seu papel em The Prime of Miss Jean Brodie (1969), e o segundo como Melhor Atriz Coadjuvante por California Suite (1978). Além desses, ela foi indicada outras quatro vezes ao prêmio da Academia, confirmando sua presença marcante na indústria cinematográfica.

No teatro, Smith foi agraciada com cinco prêmios Olivier, a principal honraria do teatro britânico, por suas performances em peças como Three Tall Women (1994) e The Private Ear/The Public Eye (1970). Ela também ganhou um Tony Award por sua atuação em Lettice and Lovage (1990), demonstrando seu domínio nos palcos tanto quanto nas telas.

Na televisão, seu papel como Violet Crawley na série Downton Abbey rendeu-lhe três Emmys, além de aclamação internacional. Maggie Smith também recebeu diversos prêmios BAFTA, incluindo um BAFTA Fellowship em 1996, em reconhecimento à sua contribuição significativa para o cinema e a televisão britânicos.

Além dessas distinções, ela foi nomeada Dama Comandante da Ordem do Império Britânico (DBE) em 1990 e, posteriormente, tornou-se Companheira de Honra (CH) em 2014, em reconhecimento aos seus serviços às artes dramáticas. Os inúmeros prêmios e homenagens recebidos por Maggie Smith ao longo dos anos são um testemunho de sua habilidade excepcional como atriz e de seu impacto duradouro no mundo do entretenimento.

Outros filmes de Maggie Smith

Além de sua icônica atuação como Minerva McGonagall na série de filmes "Harry Potter", ela também brilhou em obras clássicas como "O Jardim Secreto" (1993), onde interpretou a rígida e solitária governanta Mrs. Medlock.

Em "O Exótico Hotel Marigold" (2011) e sua sequência, Maggie deu vida à espirituosa Muriel Donnelly, encantando o público com sua sagacidade e humor afiado.

Outro destaque de sua carreira é o filme "Uma Janela para o Amor" (1985), que lhe rendeu seu segundo Oscar, desta vez como Melhor Atriz Coadjuvante. Maggie também conquistou o público com sua interpretação em "Irmã Acto" (1992), como a severa Madre Superiora, e em "Hook – A Volta do Capitão Gancho" (1991), como a envelhecida Wendy Darling.

Mais recentemente, seu papel como Violet Crawley na série e nos filmes de "Downton Abbey" trouxe-lhe ainda mais aclamação e prêmios, consolidando sua posição como uma das atrizes mais talentosas e versáteis de sua geração.

Histórico de saúde da atriz

Maggie Smith enfrentou um diagnóstico de câncer de mama em 2007 e, mesmo em tratamento, participou das filmagens de "Harry Potter e o Enigma do Príncipe" (2009), enquanto ainda passava por sessões de quimioterapia. “Eu estava completamente careca”, revelou à revista Times, explicando que precisou usar uma peruca durante as gravações.

Além disso, a atriz também lidou com a doença de Graves, uma condição autoimune que afeta a tireoide e pode causar a protrusão dos olhos.

Cena Piertotum Locomotor

A cena icônica do feitiço "Piertotum Locomotor" acontece no filme Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2.

Durante a Batalha de Hogwarts, a professora Minerva McGonagall, interpretada por Maggie Smith, realiza o feitiço para animar as armaduras e estátuas do castelo, dando vida aos guardiões de pedra para defender a escola contra o ataque das forças de Voldemort.

Com um tom de urgência e autoridade, McGonagall invoca o encantamento e, com um movimento preciso da varinha, desperta as estátuas inanimadas, que descem das paredes e assumem posições de combate.

É um momento carregado de emoção, marcado pelo contraste entre a solenidade e a força de McGonagall ao liderar a defesa de Hogwarts.

Após o feitiço, ela expressa uma mistura de orgulho e nostalgia ao dizer: "Sempre quis usar esse feitiço", revelando uma faceta mais leve de sua personalidade, mesmo em meio à gravidade da situação. A cena não apenas destaca o poder e a coragem de McGonagall, mas também se tornou um símbolo de resistência e proteção, eternizada na memória dos fãs da série.