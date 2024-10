Transforma Pride: Festival reúne mais de 100 empreendedores LGBTQIA+ no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Festival de empreendedorismo LGBTQIA+ no nordeste promete movimentar a cidade com artistas como Diva Menner, Afrobapho e Johnny Hooker. Entrada gratis

Nos dias 28 e 29 de setembro, o Recife será palco do Transforma Pride, um dos maiores eventos de empreendedorismo LGBTQIA+ do Brasil.

Com mais de 100 expositores de todo o Nordeste, o festival promete movimentar a economia local e dar visibilidade à diversidade e artistas como Diva Menner, Enme Paixão, Isis Broken, Afrobapho, Ciel Santos, Stefany Mendes, Jáder, Johnny Hooker. A entrada é gratuita.

O Transforma Pride, que acontece no Centro Cultural Cais do Sertão, vai reunir empreendedores LGBTQIA+ de vários estados nordestinos, celebrando a inclusão e a diversidade no mercado de trabalho.

Com expectativa de público de cerca de 10 mil pessoas, o festival será muito mais que uma feira: será um espaço para networking, troca de experiências e fortalecimento da comunidade LGBTQIA+ no cenário empresarial.

Empoderamento LGBTQIA+ no Recife

O Transforma Pride vai além de uma feira tradicional. Com uma programação cultural rica, o evento vai promover palestras, workshops e apresentações musicais de artistas nordestinos que representam a diversidade regional.

Entre as atrações confirmadas estão Diva Menner, Enme Paixão, Isis Broken, Afrobapho, Ciel Santos, Stefany Mendes, Jáder e Johnny Hooker, trazendo muita música e performances para animar o público.

Para o idealizador do evento, Henrique Guerra, o Transforma Pride é mais que uma plataforma de negócios: "O Transforma Pride é mais do que um evento de negócios; é uma plataforma para fortalecer a comunidade LGBTQIA+ e mostrar o potencial transformador do empreendedorismo inclusivo", afirma ele.

Inclusão social

O Centro Cultural Cais do Sertão foi escolhido como o local ideal para o evento, reforçando o compromisso com a valorização da cultura nordestina e da inclusão social.

O espaço é reconhecido por sua relevância histórica e cultural, e será o cenário perfeito para receber empreendedores e visitantes em busca de inspiração, inovação e conscientização.

Feira de adoção e serviços gratuitos

Uma das novidades desta edição é a Feira de Adoção de Pets, organizada em parceria com o projeto "Prefiro Bicho".

Pela primeira vez, o Transforma Pride vai abrir espaço para a adoção de cães e gatos resgatados de situações de maus-tratos, proporcionando a esses animais a chance de encontrar um novo lar cheio de amor e carinho.

Além disso, o evento contará com diversos serviços gratuitos oferecidos pelo Governo de Pernambuco, através de secretarias como a de Justiça, Direitos Humanos, Saúde, Defesa Social e Desenvolvimento Profissional. Entre os serviços oferecidos estão:

Emissão gratuita de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito;

Atendimento e orientações sobre a retificação de nome para pessoas trans;

Emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN);

Inscrição em cursos de qualificação profissional e empreendedorismo.

Essas ações fazem parte da campanha "Pernambuco da Diversidade", que visa combater a LGBTQIA+fobia e promover a inclusão social no estado.

Informações do Evento

O festival vai acontecer nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, com entrada gratuita. A programação inclui exposições, apresentações culturais, feira de adoção de pets, e serviços gratuitos para a população, tornando o Transforma Pride um evento imperdível.