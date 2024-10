João Campos faz caminhada em Casa Amarela: 'Enfrentei falta de reconhecimento pela pouca idade'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Campos (PSB), realizou uma caminhada no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte da cidade, neste sábado (28). O ato contou com a participação do candidato a vice-prefeito, Victor Marques (PCdoB), de postulantes à Câmara Municipal, de deputados e de outras lideranças políticas da Frente Popular.



João percorreu toda a Avenida Doutor Eurico Chaves, passou pela Rua Santa Izabel e discursou em um palco montado ao lado do pátio da Feira de Casa Amarela. No discurso, citou as campanhas dos ex-governadores Miguel Arraes e Eduardo Campos na Zona Norte e em outras áreas de morro da cidade.

Discurso

"Não tem como chegar no dia de hoje sem que passe um filme na cabeça, da nossa história, da nossa caminhada, e relembrar quatro anos atrás, quando disputei aquela eleição e enfrentei o desafio da falta de reconhecimento pela pouca idade", afirmou João Campos.

"Mas, com a generosidade do povo do Recife, através do voto, me foi dada a confiança de ser prefeito, e eu retribuí com trabalho e dedicação. Meu sentimento é que hoje chego com o reconhecimento das pessoas."

Candidato a vice

Também no palco do evento, o candidato a vice-prefeito, Victor Marques, destacou as realizações da gestão.

"Passamos os últimos quatro anos todo dia na rua, ouvindo as pessoas, conversando com o povo, mostrando o tanto de coisa que a gente fez pelo Recife. E o que mais nos motiva é tudo aquilo que a gente ainda vai fazer, porque eu tenho certeza que o Recife vai reconhecer que esse é o time capaz de tirar do papel os sonhos da nossa cidade."