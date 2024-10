Beto Guedes, Lô Borges e Flávio Venturini trazem show "50 anos da música de Minas" ao Recife; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O projeto "50 anos da Música de Minas", que reúne Lô Borges, Beto Guedes e Flávio Venturini para celebrar a musicalidade de Minas Gerais e relembrar os grandes sucessos de cada artista, chega ao Recife nesta sexta-feira (4). O show ocorre no Classic Hall, às 22h, com ingressos na Bilheteria Virtual.

O projeto, idealizado por Barral Lima, visa celebrar a obra-prima que esses artistas deixaram como marca na história musical do país, destacando as parcerias entre eles e suas novas composições.

O cantor e compositor Lô Borges traz para esta apresentação sucessos como "Paisagem na Janela", "Trem Azul", "Quem sabe isso quer dizer amor", além das canções de mais novo álbum "Não me espere na estação".

Beto Guedes, autor de clássicos como "Amor de Índio", "Sol de Primavera" e parceiro de Lô na inesquecível "Equatorial", rememora seus 50 anos de carreira que marcaram gerações.

Já Flávio Venturini, autor de hits como "Todo Azul do Mar", "Te amo Espanhola" e "Criaturas da Noite" apresenta as canções que fizeram da sua história uma das mais celebradas da música brasileira, além de novas composições que seguem encantando todo o país.

SERVIÇO

50 anos da Música em Minas, com com Beto Guedes, Lô Borges e Flávio Venturini

Quando: Sexta-feira (4), às 20h

Onde: Classic Hall, em Olinda

Ingressos: a partir de R$ 100, à venda na bilheteria do Classic Hall e online através do site Bilheteria Virtual