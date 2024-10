Peça 'Mulheres de Nínive' resgata histórias de resistência feminina no Hermilo Bolha Filho; confira datas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Monólogo é idealizado e encenado por Nínive Caldas, com direção de Hilda Torres; apresentações ocorrem na quarta (2) e quinta-feira (3), às 19h

A 17ª edição do Festival Internacional Cena CumpliCidades chega à sua quarta e última semana com uma programação que celebra o talento feminino na música e nas artes cênicas. Nesta quarta (2) e quinta-feira (3), às 19h, o Teatro Hermilo Borba Filho recebe a estreia de "Mulheres de Nínive", espetáculo idealizado e encenado pela atriz pernambucana Nínive Caldas e dirigido por Hilda Torres.

Na sexta-feira (5), o encerramento será com a cantora e etnomusicóloga canadense Judith Cohen, que apresenta o concerto "Seguindo os Passos da Herança Musical Acadiana e Sefardita" no Teatro de Santa Isabel, às 19h, com entrada gratuita.

Mulheres de Nínive

O monólogo "Mulheres de Nínive", idealizado e encenado pela atriz, apresentadora e produtora cultural, Nínive Caldas, traça paralelos entre as lutas de mulheres da antiguidade e da contemporaneidade. Os ingressos custam R$ 40 e R$ 20 (meia).

Apesar do título fazer referência ao nome da atriz, Niníve também foi uma cidade histórica, famosa tanto nos ciclos bíblicos, quanto pagãos. Foi a capital da Assíria, na antiga Mesopotâmia, onde hoje localiza-se o Iraque. Mulheres de destaque ascenderam nesta sociedade, mas logo foram perseguidas e dizimadas.

Nínive Caldas em 'Mulheres de Nínive' - RAVMES/DIVULGAÇÃO

Com essa premissa, Niníve Caldas parte de vivências pessoais, mas busca diálogo com outras histórias, traçando um diálogo com a antiguidade na expectativa de pavimentar um futuro diferente para as mulheres que questionam, pensam na coletividade e buscam os seus próprios caminhos.

A obra busca ressignificar as possibilidades do "existir mulher", fora das "caixas" e dos estigmas gerados pelas crenças - presentes até mesmo nelas próprias.

Inspiração na antiguidade



Em Nínive, conta-se que a primeira mulher a se destacar foi Semíramis, que passou a ser reconhecida como uma grande guerreira e arqueira. A cidade foi palco de um dos episódios mais violentos de apagamento feminino que se tem conhecimento, em um massacre físico e cultural. Essas mulheres foram perseguidas e posteriormente mortas, sendo as sobreviventes aquelas que fugiram.

As Madalenas, Nínives, Semíramis e tantas outras mulheres se misturam nesse enredo, que busca ser atemporal. "Não existe nele uma personagem principal, são várias mulheres que habitam uma mesma em cena. Mulheres que colocaram e colocam seus corpos como instrumento para abrir portas e arar terrenos para as do futuro", diz Niníve Caldas.

A formatação da dramaturgia é um resultado de pesquisas e textos criados pela própria atriz, costurados aos de outros autores e autoras contemporâneos. O cenário traz uma grande saia no centro do palco, representando o mar, os oceanos e as águas. A obra também busca trazer diversas simbologias, a partir das trocas entre atriz e diretora.

Concerto gratuito

Judith Cohen - DIVULGAÇÃO

Nesta sexta-feira (5), às 19h, a artista canadense Judith Cohen sobe ao palco do Teatro de Santa Isabel, pela primeira vez, para um concerto único dentro da programação do Festival Cena CumpliCidades.

Apresentando o espetáculo "Seguindo os Passos da Herança Musical Acadiana e Sefardita", a cantora e etnomusicóloga conduz o público por uma jornada musical rica em história e tradição. Seu repertório abrange desde canções judaico-espanholas do povo sefardita, que sobreviveu à Inquisição, até composições medievais francófonas do Québec, da Acádia, França e Louisiana.

Acompanhada por instrumentos tradicionais como flauta doce medieval, viela de arco medieval e pandeiros, a multi-instrumentista cria uma atmosfera intimista e envolvente. O concerto é uma oportunidade de conectar-se com a memória coletiva judaica medieval e com a herança acadiana, ambas marcadas pela resistência e pela riqueza cultural.

SERVIÇOS

"Mulheres de Nínive", monólogo da atriz Nínive Caldas

Dias 2 e 3 de outubro, às 19h, Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia), à venda na Sympla

"Seguindo os Passos da Herança Musical Acadiana e Sefardita", concerto com a cantora e etnomusicóloga Judith Cohen

Dia 5 de outubro, às 19h, no Teatro de Santa Isabel

Gratuito, retirada de ingresso na Sympla (aqui)