Cinema pernambucano terá estreias importantes no 26º Festival do Rio; conheça filmes

Evento contará com premières mundiais de Lírio Ferreira, Renata Pinheiro e Milena Times, que conversou com o JC e vai estrear primeiro longa-metragem

O cinema pernambucano vai marcar presença no 26° Festival do Rio, que começa nesta quinta-feira (3) e segue até 13 de outubro. Três títulos de realizadores recifenses estão na programação deste ano.

"Serra das Almas", que marca o retorno de Lírio Ferreira ("Baile Perfumado") à direção, e "Lispectorante", de Renata Pinheiro ("Amor, Plástico e Barulho"), estreiam mundialmente na Competição Longa-Metragem Ficção da Première Brasil.

Já "Ainda Não É Amanhã", de Milena Times, que estreia na direção de um longa, participa da Competição Novos Rumos, sessão que reconhece os novos expoentes do cinema brasileiro. Ela também é diretora dos curtas "Represa" (2016) e "Au Revoir" (2013).

Rodada no Recife, a obra de Times acompanha a jovem Janaína, que vive na periferia de Recife com sua avó e sua mãe. Primeira pessoa da família a ir para a universidade, a protagonista vê todos os seus planos em risco ao descobrir uma gravidez indesejada.

Novos Rumos

Ainda não é amanhã, de Milena Times - DIVULGAÇÃO

"O projeto partiu do desejo de falar de famílias compostas por mulheres, com essas dinâmicas que se estabelecem em casas onde só tem mulheres, e como elas lidam umas com as outras. Foi parte do processo de pesquisa perceber como esse ciclo estava se repetindo, no sentido de mulheres que se tornam mães cedo e formam uma rede de cuidado", diz Milena Times, ao JC.

"Quis abordar a maternidade não como algo inexorável para qualquer mulher, mas como uma possibilidade de escolha", continua. "É uma abordagem do tema do aborto de forma mais privada, mais íntima. Conhecemos as estatísticas, mas desconhecemos essas histórias de cada uma delas."

"Ainda Não É Amanhã" já foi exibido em mostras 'working in progress' (para filmes não concluídos) do Ventana Sur, importante evento do mercado de coprodução que ocorre em países latino-americanos, e do Festival de Tiradentes. "Tínhamos convidados e curadores internacionais muito importantes, com muita conversa e feedback que foi importante para os últimos passos do filme."

O Festival do Rio marca a estreia mundial do longa, totalmente finalizado. "Fico muito feliz que a primeira janela seja no Brasil, tendo o público e a crítica nacionais como primeiros termômetros vai ser muito bom para a gente. O Festival do Rio é um dos maiores, com muitos convidados internacionais e vasta programação. Espero abrir portas para outros festivais."

Filmes da Première Brasil

Serra das Almas, de Lírio Ferreira - FRED JORDÃO/DIVULGAÇÃO Serra das Almas, de Lírio Ferreira - FRED JORDÃO/DIVULGAÇÃO Lispectorante, de Renata Pinheiro - DIVULGAÇÃO Lispectorante, de Renata Pinheiro - DIVULGAÇÃO

Lírio Ferreiro, diretor de “Baile Perfumado” e “Sangue Azul”, está de volta à direção com “Serra das Almas”. Estrelado por Julia Stockler, Mari Oliveira e Ravel Andrade, o longa de ação é centrado no reencontro de um grupo de amigos para a execução de um roubo de joias. Porém, quando o plano se prova uma catástrofe, os protagonistas se percebem vigiados por fantasmas do passado e passam a buscar uma maneira de se libertar.

“Lispectorante”, de Renata Pinheiro, diretora responsável pelos longas “Açúcar” e “Amor, Plástico e Barulho”, volta sua atenção para uma personagem mais madura, no meio de uma crise existencial e financeira.

De volta à sua cidade natal, a protagonista Glória Hartman (Marcélia Cartaxo) encontra um respiro de vida ao fazer uma descoberta fantástica nas ruínas onde viveu a escritora Clarice Lispector. “Diante de cenas tão incríveis, Glória nunca mais será a mesma”, diz a sinopse. O elenco também conta com Pedro Wagner e Grace Passô.

Festival do Rio

Ao todo, o Festival do Rio recebeu 752 inscrições em 2024 – 530 curtas e 222 longas. Os filmes das mostras competitivas Competição Oficial e Novos Rumos concorrem ao Troféu Redentor. Também existem as seleções especiais Hors Concours, Retratos e O Estado das Coisas.

Confira a lista:

Competição Longas de Ficção

Baby, de Marcelo Caetano (SP)

Betânia, de Marcelo Botta (SP)

Enterre seus mortos, de Marco Dutra (SP)

Kasa Branca, de Luciano Vidigal (RJ) – estreia mundial

Lispectorante, de Renata Pinheiro (PE) - estreia mundial

Malu, de Pedro Freire (RJ)

Manas, de Marianna Brennand (RJ)

Os Enforcados, de Fernando Coimbra (SP)

O Silêncio das Ostras, de Marcos Pimentel (MG) – estreia mundial

Retrato de um certo oriente, de Marcelo Gomes (RJ)

Serra das Almas, de Lírio Ferreira (PE) – estreia mundial

Competição Novos Rumos Longas

Ainda não é amanhã, de Milena Times (PE) - estreia mundial

A procura de Martina, de Márcia Faria (RJ) - estreia mundial

Avenida Beira-Mar, de Maju de Paiva e Bernardo Florim (RJ)

Centro Ilusão, de Pedro Diógenes (CE) - estreia mundial

Continente, de Davi Pretto (RS)

Incondicional: o mito da maternidade, de Patrícia Fróes (RJ) - estreia mundial

O deserto de Akin, de Bernard Lessa (ES) - estreia mundial

Paradeiros, de Rita Piffer (RJ) - estreia mundial

Competição Longas Documentários

3 Obás de Xangô, de Sergio Machado (RJ) – estreia mundial

Alma negra, do quilombo ao baile, de Flavio Frederico (SP) – estreia mundial

Apocalipse nos trópicos, de Petra Costa (SP)

A queda do céu, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha (SP)

Mambembe, de Fabio Meira (GO) – estreia mundial

Quando vira a esquina, de Chris Alcazar (RJ) – estreia mundial

Salão de Baile, de Juru e Vitã (RJ)

Hors Concours

A Vilã das Nove, de Teodoro Poppovic (RJ) – estreia mundial

Câncer com ascendente em virgem, de Rosane Svartman (RJ) – estreia mundial

Filhos do Mangue, de Eliane Caffé (SP)

Kopenawa, de Marco Altberg (RJ) – estreia mundial

Malês, de Antônio Pitanga (RJ) – estreia mundial

Os Afro-Sambas, o Brasil de Baden e Vinícius, de Emílio Domingos (RJ) – estreia mundial

Precisamos falar, de Pedro Waddington e Rebeca Diniz (RJ) – estreia mundial

Virgínia e Adelaide, de Jorge Furtado e Yasmin Thayná (RS)



Mostra Retratos

Armando Costa: “Televisão pra mim não é bico”, de Victor Vasconcellos (RJ) – estreia mundial

Brizola, anotações para uma história, de Silvio Tendler (RJ) - estreia mundial

Carta a un viejo master, de Paz Encina (RJ)

Janis, amores de carnaval, de Ana Isabel Cunha (SP) - estreia mundial

Moacyr Luz, o embaixador dessa cidade, de Tarsilla Alves (RJ)

Noel Rosa, um espírito circulante, de Joana Nin (PR) - estreia mundial

O nascimento de H. Teixeira, de Roberta Canuto (RJ) - estreia mundial



O Estado das Coisas

Alarme silencioso, de Ricardo Favilla (RJ) – estreia mundial

Eu sou neta dos antigos, de Adriana Miranda (RJ) – estreia mundial

Sabores, de Claudia Calabi e Fernando Grostein (SP) – estreia mundial

Insubmissas, de Carol Benjamin, Tais Amordivino, Julia Katharine, Luh Maza e Ana do Carmo (RJ) - estreia mundial

Pele de Vidro, de Denise Zmekhol (SP) – estreia mundial

No céu da pátria nesse instante, de Sandra Kogut (RJ)



Midnight Movies

Abraço de mãe, de Cristian Ponce (RJ) – estreia mundial

A Herança, de João Cândido Zacharias (RJ)



Coproduções com o Brasil

Premiere Latina

Dormir de olhos abertos, de Nele Wohlatz (Brasil/Alemanha/Taiwan/Argentina)

Panorama do Cinema Mundial

Transamazonia, Pia Marais (França/Alemanha/Suiça/Taiwan/Brasil)