Espaço O Poste tem música, ancestralidade negra e luta contra a transfobia em outubro

Shows e espetáculos no Espaço O Poste trazem à tona a riqueza da cultura afro-indígena e a urgência do combate à transfobia no Recife

O mês de outubro será marcado por uma intensa agenda cultural no Espaço O Poste, localizado no bairro da Boa Vista, Recife, comemorando 20 anos de atividades do grupo O Poste Soluções Luminosas.

A programação destaca a força da ancestralidade afro-indígena e reforça a luta contra a transfobia, com eventos que unem música, teatro e espiritualidade.

Ose Nibu Omi: A Guardiã de Òrúnmìlá

A cantora Gabriela Sampaio estreia seu projeto solo "Ose Nibu Omi: A Guardiã de Òrúnmìlá".

Esse espetáculo musical tem como objetivo preservar o patrimônio imaterial do culto Aboulá Nagô de Pernambuco, com destaque para cânticos sagrados que reverenciam Òrúnmilá e Oxum.

A apresentação é uma produção de Gabriela, Thiago Santos e Yalorixá Maria Helena.

O Problema é a Cerca

Imagem do espetáculo 'O Problema é a Cerca' - Kaian Alves

A RENNA encena no Espaço O Poste o espetáculo "O Problema é a Cerca", solo que vem circulando por mostras e festivais desde 2021.

A obra aborda a solidão social sofrida pelo corpo transvestigênere, em contraste com o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19.

ELO

Imagem de grupo Edun Ara Sango - Divulgação

O grupo musical pernambucano Edùn Àrá Sangô estreia o show "ELO", apresentação que homenageia o vocalista Leonardo Salomão, que faleceu em julho de 2024, aos 37 anos.

"ELO" tem repertório autoral com ritmos que misturam elementos do Candomblé Nagô, ressaltando a ligação entre o espiritual e o terreno.

A mostra celebra a memória de Leonardo e sua contribuição para o grupo.

Ombela

Imagem do espetáculo 'Ombela' - Lucas Emanuel

Fechando a programação de outubro, o grupo O Poste apresenta o espetáculo "Ombela".

Com direção de Samuel Santos e músicas autorais de Isaar, a peça é uma adaptação do conto do escritor angolano Manuel Rui, que narra o encontro de duas entidades femininas originadas de gotas de chuva representadas por Agrinez Melo e Naná Sodré .

O título “Ombela”, que significa chuva em umbundo língua angolana, traz à tona questões ligadas à criação, fertilidade e renovação, enquanto reverência às raízes africanas e a herança cultural que permeia a obra.

Serviço

Ocupação Espaço O Poste - Outubro 2024

Espetáculo "Ose Nibu Omi: A Guardiã de Òrúnmìlá"

Data: 05/10, às 19h

05/10, às 19h Ingressos: R$ 10 ou 1kg de alimento não perecível

Espetáculo "O Problema é a Cerca"

Data: 19/10, às 19h

19/10, às 19h Entradas: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

Show "ELO"

Data: 25/10, às 19h

25/10, às 19h Entradas: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

Espetáculo "Ombela"

Data : 26/10, às 19h

: 26/10, às 19h Entradas: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do evento ou antecipadamente pelo Sympla.