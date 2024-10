HORÓSCOPO 02.10: Energias generosas chegam neste mês de outubro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta quarta-feira (2), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - As estrelas estão mancomunadas para te favorecer e revelam que a união será o segredo do seu sucesso. Você tem tudo pra arrasar nas relações pessoais e também deve se destacar bastante em parcerias profissionais. No amor, sua sensibilidade vai crescer. Cor: PRETO Palpites: 32, 22, 50



TOURO - Os astros avisam que os seus talentos estão tinindo no trabalho e você vai dar um show de bola, fazendo a sua parte com criatividade e disposição! Também pode faturar bem mais à custa dessa dedicação toda. Entrosamento alto no amor. Cor: AMARELO Palpites: 10, 03, 37



GÊMEOS - Sol, Lua e Mercúrio unem forças no setor mais positivo do seu Horóscopo e anunciam uma quarta espetacular em todos os setores da sua vida. Além de contar com muita simpatia e talento pra se destacar no trabalho, também estará com tudo para ganhar dinheiro. Sintonia plena no amor. Cor: DOURADO Palpites: 37, 39, 03



CÂNCER - A vida familiar é sagrada para o seu signo, e hoje os astros só vão referendar a forte ligação que você tem com os parentes! A Lua se alia com o Sol, garantindo ótimas energias em casa e no trabalho. No lado amoroso, tudo indica que não vai economizar mimos e atenções. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 31, 33, 24



LEÃO - Como a comunicação, simpatia e o carisma do seu signo estarão nas alturas nesta quarta, a vida amorosa fica blindada! E os outros setores não ficam atrás: você também pode esperar good news nas finanças e no trabalho. Cor: LILÁS Palpites: 16, 11, 20



VIRGEM - Preocupada com as continhas e os boletos que formam fila neste comecinho de mês? Se depender das estrelas você tem tudo para tirar a barriga da miséria! E no amor, o momento é ideal para conquistar mais segurança emocional. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 14, 04, 50



LIBRA - A Lua soma forças com o Sol e Mercúrio no seu signo e ingressa na fase Nova, trazendo energias supergenerosas para você brilhar. Suas qualidades estarão tinindo na vida profissional e as chances de faturar graças aos seus talentos aumentam. No amor, sintonia total. Cor: AZUL Palpites: 27, 12, 18



ESCORPIÃO - A famosa intuição do seu signo estará ainda mais poderosa do que já é e você tem mais é que seguir seus instintos, bebê! Se levar a sério as suas impressões, terá mais chance de mandar dar bem em vários assuntos. No amor, clima de mistério e sedução. Cor: ROSA Palpites: 60, 40, 06



SAGITÁRIO - Para o choque de zero pessoas, seu carisma e simpatia vão bombar e você deve fazer o maior sucesso nos contatinhos e amizades. Seu prestígio também vai subir no trabalho e os astros dão um belo impulso para alcançar os seus ideais. Muito companheirismo no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 18, 10, 34



CAPRICÓRNIO - A carreira estará entre as suas prioridades nesta quarta, e as estrelas prometem um baita incentivo para o seu sucesso! Aproveite para mostrar suas habilidades e competências, já que a sua vitalidade cresce também. No amor, foque no futuro. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 58, 50, 40



AQUÁRIO - O espírito de liberdade comanda o seu astral, e o cenário tá propício para você realizar as mudanças com as quais vem sonhando! Sol e Lua se unem para ampliar os seus horizontes, portanto, não pense duas vezes para pensar fora da caixa. Saia da rotina no amor. Cor: LARANJA Palpites: 37, 39, 48



PEIXES - Se depender do céu esta quarta promete ser de emoções intensas e algumas mudanças importantes estão previstas. As estrelas realçam a famosa intuição do seu signo e revelam que você terá habilidade de sobra para identificar boas oportunidades. No amor, a paixão deve ficar à flor da pele! Cor: CREME Palpites: 32, 60, 05