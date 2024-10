Roberto Carlos no Revéillon do Recife; veja preços de ingressos e onde comprar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O show para Roberto Carlos, a atração surpresa do Réveillon Virada Recife em 2024, começou a ser vendido nesta quarta-feira (2). Além da área gratuita, o evento público-privado oferecerá setores pagos com cadeiras e mesas.

O artista se apresenta na noite de abertura, em 26 de dezembro (uma quinta-feira), no palco montado na orla da Praia do Pina. Os show seguem nos dias 28, 29 e 31 de dezembro.

Ingressos para Roberto Carlos no Réveillon do Recife

A venda dos ingressos para essas áreas terá início nesta quarta-feira (2), a partir das 12h, tanto nos quiosques da Ticket Folia dos Shoppings RioMar Recife e Boa Vista quanto online, através do site Virada na Praia Recife.

Os preços das cadeiras custam a partir de R$ 250, enquanto as mesas para quatro pessoas têm valores a partir de R$ 1.800. Confira:

Cadeira - a partir de R$ 250

R$ 250 – meia

R$ 300 – social (não se faz necessário apresentação de documento que comprove o benefício da meia entrada. Necessário levar 1kg de alimento não perecível)

R$ 500 - inteira

Mesa para 4 pessoas – a partir de R$ 1800

Mesa Verde: R$ 1.800

Mesa Amarela: R$ 2.200

Mesa Azul: R$ 2.600

Mesa setor camarote (elevado): R$ 2.500

Réveillon do Recife 2025

Além de Roberto Carlos, a programação contará com grandes nomes da música nacional, como Alok, Jorge e Mateus, Cláudia Leitte, Alceu Valença, Xand Avião, Nattan, Priscila Senna e Raphaela Santos.

A Virada Recife 2025 tem a expectativa de movimentar R$ 300 milhões na economia local. Ainda de acordo com a pasta, existe a expectativa de ocupar 95% da rede hoteleira, com 700 mil passageiros da movimentação aérea. Mais de 35 mil postos de empregos seriam gerados. O investimento da iniciativa privada será de R$ 10 milhões.

A festa seguirá o mesmo modelo de 2024, em que um permissionário selecionado pela gestão municipal por meio de um processo licitatório ficará responsável pelos custos de estrutura e contratação de shows. Em contrapartida, ele poderá explorar comercialmente uma área de até 3% próxima ao palco para venda de ingressos.

Programação do Réveillon do Recife 2025

26 de dezembro

Roberto Carlos;

Orquestra Sinfônica do Recife.

28 de dezembro

Cláudia Leitte;

Alceu Valença;

Priscila Senna;

Raphaela Santos;

PV Calado.

29 de dezembro

Jorge e Mateus;

Xand Avião;

Henry Freitas;

Pablo;

Guilherme Ferri;

Letícia Bastos

31 de dezembro

Nattan;

Alok;

Almir Rouche;

Juciê;

Matheus Moraes;

Patusco

SERVIÇO

Show de Roberto Carlos no Virada Recife

Local: Orla da Praia do Pina (Avenida Boa Viagem, s/n - Pina)

Data: 26 de dezembro (quinta-feira)

Abertura dos portões: 17h

Início do show: 21h

Vendas de cadeiras e mesas (área paga): a partir do dia 2 de outubro, às 12h, no site Virada na Praia Recife (www.viradanapraiarecife.com) e nos quiosques da Ticket Folia dos Shoppings RioMar Recife e Boa Vista

Informações: (81) 3129-8468