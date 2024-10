Shakira confirma dois shows no Brasil: Veja datas e detalhes da nova turnê

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Live Nation revelou nesta quarta-feira (2) que Shakira trará sua aguardada turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran" ao Brasil em fevereiro de 2025.

Esta será a primeira vez que Shakira pisa no palco brasileiro desde 2018, quando fez sua "El Dorado World Tour".

Desta vez, o país receberá dois shows: um no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, no dia 11 de fevereiro, e outro em São Paulo, no Morumbis, no dia 13 do mesmo mês.

A turnê "Las Mujeres Ya No Lloran", inspirada no seu mais recente álbum de estúdio, promete trazer muita energia e sucessos marcantes da carreira de Shakira, além de faixas inéditas.

Detalhes dos ingressos e pré-venda

A pré-venda dos ingressos para clientes Santander Select e Private começa no dia 9 de outubro, com a possibilidade de parcelamento em até 5 vezes sem juros. No dia 10, será a vez dos demais clientes do banco.

Já o público geral poderá garantir seus lugares a partir do dia 11 de outubro.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 220 e R$ 950 para o show no Rio de Janeiro, e entre R$ 245 e R$ 980 em São Paulo.

Além das opções de cadeiras superiores, inferiores, pista normal e pista premium, a capital paulista também oferecerá ingressos de arquibancada.

As vendas acontecem pelo site da Ticketmaster a partir das 10h, ou às 11h nas bilheterias oficiais, sem taxa de serviço.

Turnê pela América Latina

Após as apresentações no Brasil, a Shakira seguirá com a turnê pela América Latina, passando por países como Peru, Colômbia, Chile, Argentina e México.

A Cantora também voltará à sua terra natal, a Colômbia, com shows em Barranquilla, Bogotá e Medellín.

Com uma carreira que abrange décadas de sucesso, mais de 95 milhões de discos vendidos e hits icônicos como "Hips Don't Lie", "Waka Waka" e "She Wolf", Shakira segue sendo um nome importante para musica latina no cenário mundial.