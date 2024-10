Amigos e personalidades lamentam a morte de Cid Moreira, nesta manhã (3)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jornalista e locutor e apresentador estava internado no Rio de Janeiro, tratando de uma pneumonia, e faleceu devido à uma insuficiência renal crônica

Morreu, na manhã desta quinta-feira (3), o jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira, um dos maiores apresentadores da TV brasileira, aos 97 anos.

Amigos, jornalistas e personalidades da mídia lamentam a morte do jornalista nas redes sociais. Confira as principais mensagens, a seguir.

William Bonner

O atual apresentador do Jornal Nacional, relembrou a trajetória de Cid Moreira:

"O Cid Moreira era um grande brincalhão e ele adorava que brincavam com ele também", disse Bonner.

TV Globo

A emissora ainda não emitiu uma nota oficial sobre o falecimento do apresentador.

Sérgio Chapelin

Em entrevista, o amigo e dupla inseparável de Cid Moreira, disse que o apresentador foi o "melhor profissional" com quem já trabalhou em sua carreira:

"Ele me ajudou muito e eu tive que me esforçar muito para acompanhar o nível dele".

Lula

"Com tristeza, o Brasil se despede hoje de uma das personalidades mais emblemáticas da história do nosso jornalismo e televisão, com o falecimento de Cid Moreira aos 97 anos", escreveu o presidente da república Lula.

Celso Portioli

O apresentador do SBT publicou um texto emocionado e em agradecimento ao jornalista:

"Hoje nos despedimos de uma das vozes mais marcantes da história da televisão brasileira. Cid Moreira, aos 97 anos, partiu, mas sua voz e legado ficarão eternizados. Muito mais do que um ícone do Jornal Nacional, ele soube se reinventar e levar sua sabedoria e carinho ao público, seja nas redes sociais ou através da gravação da Bíblia, um trabalho que tocou e inspirou milhões de pessoas.

Cid sempre foi um exemplo de generosidade e dedicação, mantendo uma conexão verdadeira com seus fãs ao longo de décadas. Que sua jornada seja de luz e que Deus conforte o coração dos amigos e familiares neste momento difícil. Sua voz será sempre lembrada, mas o ser humano incrível que ele foi, esse nunca será esquecido. Descanse em paz, Cid Moreira".

Patricia Poeta

"Perdemos um colega muito querido. Um dos maiores nomes do nosso telejornalismo brasileiro. Dono de uma voz inconfundível. Nosso querido Cid Moreira acabou de nos deixar."

Ana Maria Braga

A apresentadora do programa das manhãs 'Mais Você' e jornalista, Ana Maria Braga, comentou a morte do colega:

"Cid Moreira, sua voz e talento marcaram gerações e transformaram o jornalismo brasileiro. Agradecemos por sua dedicação e por nos ensinar a importância da verdade. Sua contribuição será eternamente lembrada. Descanse em paz."

*Matéria em atualização