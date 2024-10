Anitta anuncia ensaios pré-carnaval 2025: Confira cidades e datas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nova temporada terá o tema "Maratona de Jogação" em homenagem ao mundo esportivo; com shows em Fortaleza, Salvador, Recife e outras cidades

A cantora Anitta anuncia datas e cidades da tão aguardada temporada de ensaios pré-carnavalescos para 2025. Desta vez, o tema será "Maratona de Jogação", uma homenagem ao universo dos esportes.

Serão 12 shows em diferentes cidades brasileiras, e pela primeira vez, São Luís, Ribeirão Preto e Campinas vão receber o evento. Recife, que já conhece a artista de outros carnavais, também está confirmado, com o show programado para o dia 25 de janeiro.

Os ingressos para os Ensaios da Anitta 2025 começarão a ser vendidos na próxima quarta-feira, 9 de outubro, no site oficial do Carnaval da Anitta.

Além disso, o Bloco da Anitta terá seu desfile em Salvador no dia 28 de fevereiro e no Rio de Janeiro, em 8 de março.

Anitta Explica o Tema "Maratona de Jogação"

Imagem de Anitta para divulgação de sus ensaios pré-carnaval e do seu bloco que acontecera no Salvador e no Rio de Janeiro - Lude Richele

Com uma mistura de grandes hits de sua carreira e clássicos do Carnaval, Anitta promete transformar o pré-Carnaval brasileiro em uma verdadeira maratona de celebração.

“Carnaval é minha época preferida do ano. E também é um momento de grande atenção nacional e internacional. É por isso que sempre aproveito a ocasião para falar de coisas que são importantes para mim. Meu carnaval já homenageou mulheres incríveis da história, causas ambientais, tecnologia… Agora é a vez dos esportes. Tô feliz e animada pra cair na estrada novamente”, comentou a cantora.

Com um palco de 360 graus, que aproxima ainda mais o público da performance de Anitta, os Ensaios da Anitta se tornaram a principal agenda da cantora no Brasil.

Além disso, o projeto conta sempre com convidados especiais, que trazem diferentes gêneros musicais, como funk, pop, rap, sertanejo, e muito mais, criando uma mistura musical que agrada a todos os gostos.

Retorno de Anitta ao Recife

Anitta e Raphaela Santos durante o show do evento Ensaios da Anitta, no Recife - LARA VALENÇA/DIVULGAÇÃO

No último ensaio realizado na capital pernambucana, em 2023, Anitta dividiu o palco com Raphaela Santos. A jovem cantora impressionou ao interpretar a capela o sucesso 'Meio-Termo', levando a multidão ao delírio, além de arrepiar a própria Anitta.

A carioca proporcionou também, um encontro inesquecível entre Raphaela e Zé Vaqueiro, um grande nome do piseiro.

Na edição de 2022, ela chamou sua amiga Juliette para uma apresentação, marcando a primeira vez que as duas dividiram o palco em um show. Após esses nomes, existe uma expectativa sobre os próximos convidados da cidade.

Confira as datas e cidades dos Ensaios da Anitta 2025:

São Luís, MA - 11/01

Fortaleza, CE - 12/01

Salvador, BA - 18/01

Brasília, DF - 19/01

Recife, PE - 25/01

Ribeirão Preto, SP - 26/01

Belo Horizonte, MG - 01/02

Campinas, SP - 02/02

Rio de Janeiro, RJ - 08/02

Curitiba, PR - 15/02

Florianópolis, SC - 16/02

São Paulo, SP - 22/02

Bloco da Anitta:

Os tradicionais desfiles da cantora acontecerão nas cidades: