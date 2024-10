Quantos anos tinha Cid Moreira? Apresentador morre quatro dias depois do seu aniversário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O jornalista e apresentador, Cid Moreira, conhecido por sua voz marcante, morreu na manhã desta quinta-feira, quatro dias depois do aniversário

O jornalista e locutor Cid Moreira, que fez aniversário no dia 29 de setembro, morreu na manhã desta quinta-feira (03), após insuficiência renal crônica, confirmada pelo G1.



Internado na região serrana do Rio de Janeiro, no hospital Santa Teresa, em Petrópolis, nas últimas semanas o jornalista vinha tratando de uma pneumonia.

Cid completou seu aniversário de 97 anos internado, onde passou 29 dias e recebeu diversas homenagens de amigos, admiradores e companheiros de profissão.



Homenagens

No domingo (29), Cid comemorou por mais um ano de vida, no seu aniversário de 97, o locutor brasileiro recebeu diversas mensagens em seu perfil do instagram.

O apresentador da GloboNews, Erick Bang, prestou seu carinho e respeito pelo colega de profissão em um vídeo publicado em sua rede social.

"Hoje é aniversário de um dos meus grandes ídolos. 97 anos de Cid Moreira. Cid, aqui desse lugar que é tão conhecido seu, o estúdio da GloboNews, que é o antigo estúdio de jornalismo da Globo... Eu mando feliz aniversário pelos seus 97 anos e também o clássico: boa noite" disse o jornalista.



O comediante Tom Cavalcante, também felicitou expressando ainda o desejo de ter seu amigo fazendo a abertura de um de seus Shows, imitando a voz do locutor "'Senhoras e senhores, com vocês, Tom Cavalcante' com essa voz ai que é única não tem pra ninguém".

Cid Moreira ainda usou sua rede social para agradecer a amigos e familiares que enviaram mensagens de felicitação, via Whatsapp "Só gratidão a todos os parabéns que recebi hoje. Aos 9.7 cada dia se basta!".

Morre jornalista CID MOREIRA, aos 97 anos