Aulas gratuitas: IFPE abre inscrições para especialização em música popular com ênfase no frevo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

IFPE oferece 20 vagas para a especialização em Práticas Interpretativas em Música Popular com foco no Frevo. Saiba como se inscrever

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) está com inscrições abertas para a especialização em Práticas Interpretativas em Música Popular, com ênfase em Frevo, oferecida gratuitamente no Campus Recife.

Destinado a músicos com formação superior, o curso disponibiliza 20 vagas para profissionais licenciados ou bacharéis, de qualquer área, que tenham conhecimentos em teoria musical, harmonia, leitura de partituras e prática instrumental.

O curso também é voltado para aqueles que desejam aprofundar suas pesquisas na área da música popular.

Detalhes do curso

A especialização tem uma duração de 45 semanas, com uma carga horária de 450 horas.

Durante o curso, os alunos participam de aulas teóricas e práticas, incluindo ensaios com Big Band e orquestra de pau e corda, além da elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

As aulas serão realizadas de forma presencial às segundas das 18h às 22h (prática de Big Band) e sextas-feiras, das 8h às 12h (prática de orquestra de pau e corda) e das 13h às 17h (componentes teóricos), além dos sábados, 8h às 12h (atendimentos específicos).

Como se inscrever

Os candidatos podem se inscrever até dia 11 de outubro, enviando a documentação pertinente no edital para o e-mail cemp@recife.ifpe.edu.br.