HORÓSCOPO 04.10: alerta nas finanças e controle do seu temperamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sexta-feira (4), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - As exigências profissionais vão pesar bastante hoje, e podem deixar o astral tenso, mas não bata de frente com os outros nem se irrite. Foque no seu próprio desempenho, pois você tem garra e competência de sobra! No amor, Lua e Vênus esquentam as turbinas da paixão! Cor: VERDE-CLARO Palpites: 61, 34, 20



TOURO - Sextou com riscos de contratempos, e a dica é focar no que já planejou. Mantenha a rotina, evite sair da sua zona de conforto e faça a sua parte! Mas a Lua muda de cenário e deixa o astral mais estimulante em suas relações. O futuro vai pesar mais no amor. Cor: BRANCO Palpites: 27, 36, 29



GÊMEOS - A vontade de aproveitar o bem bom da vida pode aumentar, mas primeiro convém resolver os assuntos mais urgentes, ok? O astral vai melhorar e sua vitalidade deve subir, trazendo mais ânimo e disposição para encarar todas as paradas. O amor pode surpreender. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 51, 32, 31



CÂNCER - Pode ir preparando o coração, porque se depender da Lua sua vida amorosa vai ficar blindada! De quebra, Vênus sorri para Saturno e acentua a atmosfera de sintonia e paz. Só não convém marcar bobeira com as exigências familiares e profissionais! Cor: BEGE Palpites: 59, 44, 60



LEÃO - Assuntos de trabalho vão pedir cautela dobrada! Bora focar nos deveres e se empenhar mais para não deixar as responsabilidades de escanteio. Interesses de casa e família vão concentrar as atenções ao longo do dia e você pode receber conselhos importantes dos parentes. Tudo certo no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 22, 14, 42



VIRGEM - As estrelas alertam que as finanças vão exigir atenção. Não vai ser fácil manter as continhas em ordem, pois evitar às tentações! Ainda bem que o cenário fica bem mais positivo, tanto para o seu bolso quanto para os seus assuntos de trabalho. Emoções intensas no amor. Cor: PRETO Palpites: 44, 17, 15



LIBRA - A Lua está em ritmo de despedida do seu signo, mas antes de partir para outro setor recomenda a controlar seu lado temperamental, sacou? Os astros mandam vibes superestimulantes para encher o bolso, e o trabalho também estará protegido. Tudo de boa no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 54, 10, 45



ESCORPIÃO - O dia tende a começar meio enjoado, mas depois você terá razões de sobra para comemorar, escorpiãozinho! A Lua entra em seu signo e traz vibes sortudas e positivas para vários setores da sua vida. E Vênus vai colocar a cereja do bolo nos assuntos do coração! Cor: ROSA Palpites: 32, 24, 22



SAGITÁRIO - A ansiedade para o fds é grande e os planos não são poucos, mas seu signo pode sextar com os humores alterados, Sagita! Ainda pela manhã, a Lua entra em seu inferno astral e muda bastante o cenário, deixando o clima mais propício para ficar no seu canto. A tranquilidade reina no amor. Cor: AZUL Palpites: 61, 02, 25



CAPRICÓRNIO - Suas ambições ficam no modo turbo e você não vai se contentar com menos do que merece, Caprica! Só não pode e não deve forçar a barra para conseguir o que quer, pois há risco de se indispor com os outros. O amor reserva boas surpresas! Cor: AMARELO Palpites: 14, 33, 60



AQUÁRIO - Talvez tenha que adiar alguns planos, o bom é que hoje não vai faltar determinação para você dar o seu melhor na vida profissional. A chefia estará atenta aos seus passos e pode premiar um desempenho exemplar! O amor pode enfrentar imprevistos. Cor: LILÁS Palpites: 02, 11, 43



PEIXES - Piscianos são sonhadores por natureza, mas os astros recomendam botar os dois pés no chão e começar a sexta sem grandes expectativas. A boa notícia é que o astral vai mudar, as coisas devem fluir muito bem para o seu lado ao longo do dia. Vibes maravilindas no amor. Cor: PINK Palpites: 24, 22, 31