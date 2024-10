Musical sobre Elis Regina retorna após 10 anos e questiona machismo em torno da fama de 'descontrolada'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O espetáculo "Elis, A Musical" conseguiu realizar 360 apresentações, com público de 380 mil espectadores, durante a sua estreia, em 2013. Para celebrar, a peça retornou em uma versão atualizada, com novidades no elenco, nos figurinos e na cenografia.

O musical chega aos palcos de Recife, nesta sexta-feira (4) e sábado (5), no Teatro Guararapes. A direção permanece com a assinatura de Dennis Carvalho. Laila Garin segue com sua premiada atuação no papel da icônica cantora gaúcha, alternando com a atriz Lilian Menezes.

Assinado por Nelson Motta e Patrícia Andrade, o texto reconta episódios da curta e turbulenta vida de Elis, como o início da carreira, o tumultuado relacionamento com Ronaldo Bôscoli, a gravação do mítico disco com Tom Jobim, o casamento com César Camargo Mariano e a maternidade.

Ao longo de mais de 50 números, o público poderá se reencontrar com clássicos como "Fascinação", "O Bêbado e o Equilibrista", "Alô, Alô, Marciano", "Como Nossos Pais", "Madalena", entre muitos outros.

Nova visão sobre machismo

Ao JC, a atriz Lilian Menezes comenta que a o entendimento sobre o que é ser mulher na sociedade brasileira mudou bastante nos últimos 10 anos, o que impacta essa nova versão. "Isso afeta bastante a personagem. Elis foi uma mulher que viveu em um período em que os homens, de fato, eram os 'cabeças', e ela precisou se impor para ser quem foi", diz.

"Hoje questionamos um pouco se Elis foi, de fato, essa pessoa tão incisiva, descontrolada, como algumas pessoas gostam de dizer, ou se isso não era só uma visão muito mais machista a respeito de uma mulher forte que precisava se posicionar para ser ouvida, para ser vista. Isso também transforma muito a personagem em cena. O entendimento de 10 anos atrás é completamente diferente do que temos hoje, até porque nós, como mulheres, crescemos muito nesses 10 anos."

Senso crítico

Laila Garin, por sua vez, comenta que uma observação foi colocada no início da peça sobre os diálogos terem ocorrido em décadas passada, "quando ainda não se questionava tão abertamente o machismo e o racismo."

"Algumas expressões nós mudamos, mas a peça permanece a mesma. O que mudou foi a realidade aqui fora. O contexto. Vivemos momentos politicamente, no meio ambiente, na sociedade e na política que talvez façam os espectadores reverem alguns fatos históricos retratados no espetáculo com mais senso crítico ou mais engajamento, diz".

"A ameaça à democracia pela qual passamos, a polarização política, o capitalismo ainda mais acirrado e a natureza ainda mais devastada com certeza determinam, hoje, outras emoções e reflexões quando abordamos no espetáculo questões ligadas à ditadura militar e à ecologia, por exemplo."

SERVIÇO

Elis, a Musical

Únicas apresentações: 04/10, às 20h, e 05/10, às 16h e 20h

Local: Teatro Guararapes - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho – Olinda, PE

Ingressos (à venda no teatro e em www.cecontickets.com.br):