HORÓSCOPO 05.10: Dê o seu melhor para alcançar o sucesso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste sábado (5), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A Lua acentua seu espírito guerreiro e garante ainda mais garra e coragem para correr atrás do que deseja! Mas talvez tenha que diminuir o ritmo na parte da tarde e investir no sossego para repor as energias. O amor tem tudo para pegar fogo, como seu signo gosta. Cor: PRETO Palpites: 42, 23, 59



TOURO - Objetivos antigos podem começar a dar certo, e você não estará só na jornada: terá todo apoio de que precisa para realizar os seus planos. Amigos de longa data podem ter participação especial em uma conquista que deve te fazer muito feliz. E no amor, se melhorar estraga! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 60, 08, 53



GÊMEOS - Sabadou e se depender das energias astrais você vai dar o seu melhor para alcançar o sucesso que busca! Os astros também convidam a cuidar com carinho da saúde, praticar exercícios, caminhadas e entrar em forma. No amor, não vai faltar entrosamento e nem cooperação. Cor: VERDE Palpites: 51, 33, 22



CÂNCER - Hoje você tem razões de sobra para pular da cama mais cedo e curtir ao máximo os prazeres do sabadão, pois o céu revela que a diversão tá garantida! Pode se dar muito bem e tem tudo para ganhar uma graninha extra. Astral mais que demais no amor. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 55, 39, 19



LEÃO - Os interesses domésticos e familiares ocupam o centro das atenções, mas não se preocupe, porque tudo indica que vai dar conta do recado. Aliás, os parentes podem dar uma forcinha para vários assuntos que te dizem respeito diretamente. O clima será envolvente no amor. Cor: DOURADO Palpites: 12, 55, 57



VIRGEM - O dia já começa recheado de estímulos em suas relações profissionais ou pessoais, e tudo tende a caminhar da maneira que você gosta e espera! Vai contar com sua simpatia, boa lábia e um jeitinho muito cativante para se destacar em qualquer lugar. O diálogo fará toda diferença no amor. Cor: CINZA Palpites: 32, 23, 59



LIBRA - Os ventos da sorte sopram em direção ao seu bolso e o momento é perfeito para consolidar seus ideais e fazer para as comprinhas. Também pode fazer um serviço extra e incrementar suas economias. Clima animado no amor. Cor: CREME Palpites: 41, 33, 32



ESCORPIÃO - A Lua segue linda, leve e solta em sua companhia, e os caminhos estarão abertos para consolidar seus sonhos. Suas qualidades estarão turbinadas, e sua estrelinha vai brilhar intensamente em tudo o que você fizer. No amor, seu poder de sedução vai ser irresistível! Cor: AMARELO Palpites: 09, 30, 12



SAGITÁRIO - A alegria e bom humor do seu signo são contagiantes, mas hoje seu jeitinho pode estar menos extrovertido. Mas seus instintos estarão despertos, e você vai perceber as coisas no ar, o que favorece suas relações. No amor, pode esperar um sabadão quente entre os lençóis! Cor: SALMÃO Palpites: 25, 34, 19



CAPRICÓRNIO - A Lua só faz aspectos positivos e dá um tremendo apoio para você acelerar o passo em direção aos seus ideais! Bons contatos e conquistas podem marcar presença, pois sua comunicação e inteligência estarão tinindo. O clima tende a ficar bem mais quente e apaixonado no amor. Cor: LILÁS Palpites: 33, 23, 60



AQUÁRIO - A Lua brilha e sorri para Saturno, indicando um período propício para subir na carreira e conquistar melhorias, inclusive no salário. À tarde, o astral deve ficar mais movimentado nas relações pessoais. Emoções intensas estão previstas no amor. Cor: PRATA Palpites: 09, 18, 29



PEIXES - Boas notícias devem chegar no trabalho, os ganhos materiais estarão favorecidos e as perspectivas de progresso vão ficar super nítidas. Aproveite para sair da sua zona de conforto e aplicar seus talentos em coisas novas! No amor, a sintonia será de dar inveja! Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 33, 59, 24