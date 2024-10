Horóscopo, 6/10: O dia começa meio tenso por causa de Mercúrio e Marte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Escolha bem as palavras e procure mostrar mais diplomacia para não provocar torta de climão com ninguém. Confira oque diz o seu signo

ÁRIES

O dia começa meio tenso por causa de Mercúrio e Marte, e será preciso ter jogo de cintura para não azedar o astral em suas relações. Escolha bem as palavras e procure mostrar mais diplomacia para não provocar torta de climão com ninguém. Astral agradável e sussa no amor. Cor: LILÁS Palpites: 50, 41, 40

TOURO

Domingar, domingou, mas convém ir com calma na alma, isso porque algumas brigas astrais deixam o clima nervosinho, viu bebê? A saúde também pode oscilar nesse clima tenso, portanto, a dica é respirar fundo e ficar de boas para se preservar. O dia será top no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 33, 14, 04

GÊMEOS

Os astros acordam com a pá virada e aconselham a ir devagar com o andor, principalmente ao lidar com dinheiro, bebê! Também vale a pena cuidar com carinho da saúde e das suas finanças. A Lua muda de signo e promete proteção extra no amor. Cor: PRETO Palpites: 54, 16, 36

CÂNCER

Tensões podem aflorar no início do dia e convém controlar os ímpetos para não atrair tretas, sobretudo com os parentes. Mas se segurar a onda e mostrar mais tolerância, vai manter o clima de paz que tanto preza. O amor fica repleto de estímulos. Cor: MAGENTA Palpites: 48, 12, 57

LEÃO

Você quer aproveitar sua folga em paz? Então vai com calma na alma, maneire na franqueza e escolha as palavras a dedo! Ainda bem que o clima melhora ao longo do dia e perrengues serão superados. A vida amorosa pode ter altos e baixos, mas a noite será bem mais positiva. Cor: ROSA Palpites: 51, 22, 32

VIRGEM

Uma trombada astral entre Marte e Mercúrio pode mexer com os nervos, afetar as amizades e apontar dores de cabeça com grana. Ainda bem que você conta com o seu estilo prudente e discreto, o que já é meio caminho andado para ficar longe de ziquiziras. Já o amor fica protegido. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 38, 11, 07

LIBRA

O clima anda tenso entre os astros, e isso significa que além de fazer as coisas na base da pressa, há risco de se estranhar com uns e outros. Evite bater de frente com os outros e afaste-se de tretas: sua saúde agradece! No amor, não dê margem para o ciúme. Cor: CEREJA Palpites: 16, 25, 46

ESCORPIÃO

A Lua garante que agitos não vão faltar. Mas antes de sair, talvez tenha que resolver umas bagacinhas. É que imprevistos podem mexer com seus nervos, afetando sua energia. Cuide-se bem e tenha paciência! Sintonia e altos papos no amor. Cor: LARANJA Palpites: 57, 01, 39

SAGITÁRIO

Marte se estranha com Mercúrio e recomenda a pegar mais leve em tudo o que fizer para não se estressar. Instabilidades vão rondar suas relações e podem influenciar até as suas amizades, mas não esquente, pois o que é bom tá reservado para o período da noite. Tudo certinho no amor. Cor: CINZA Palpites: 36, 20, 45

CAPRICÓRNIO

Domingou com altos e baixos entre os astros, e a dica é se inspirar na discrição do seu signo para começar o dia sem perrengues! A notícia boa é que a Lua será uma grande aliada e promete realçar seu lado amigo, leal e solidário. O amor fica mais protegido. Cor: VIOLETA Palpites: 05, 31, 40

AQUÁRIO

O domingão começa com recados importantes dos astros e a dica é adotar a disciplina como mantra, viu bebê? E se sentir que precisa alterar alguns hábitos, não pense duas vezes. O amor tende a ficar mais animado, e os melhores momentos estão previstos à noite. Cor: PINK Palpites: 51, 15, 32

PEIXES

Marte briga com Mercúrio e deixa o cenário tenso, o que pode mexer com o seu humor e afetar a harmonia com quem convive. Pegue mais leve, escolha melhor as palavras e mostre mais tolerância para não dar ruim com ninguém! O amor será a cereja do bolo do seu dia. Cor: GOIABA Palpites: 48, 28, 55