Resumo das novelas, 7/10 a 12/10: Capítulos emocionantes esta semana nas novelas da

CONTIGO SIM

Capítulo 121 – segunda, 07 de outubro

Oscar acredita que a melhor forma de ajudar Eddy é casando-se com ele, Iñaki propõe a Alma continuar com Leonardo, mas também com ele. Samanta não consegue acreditar que Ángela desapareceu com Álvaro. Samanta está convencida de que com Nestor conseguirão encontrar Álvaro e Ángela. Clarita está decidida a não ir para Espanha. Álvaro pede ajuda a Leonardo para salvar Ángela. Samanta tenta comprar Nancy, mas ela se recusa a cair em seus maus caminhos. Iñaki denuncia Ángela por roubo. Darío surpreende Clarita com suas passagens para ir para a Espanha. Ángela passa muito mal

Capítulo 122 – terça, 08 de outubro

Leonardo chega ao quarto onde Álvaro está com Ángela e ao vê-lo, ela lhe pede um beijo; Álvaro morre de ciúmes, Clarita desiste do sonho de estudar em Barcelona e Nancy pede ao inspetor García que investigue Samanta e Mirta. Leonardo garante a Álvaro que se algo acontecer com Ángela ele será o único culpado, Pablo fica com ciúmes ao ver que Luz está trabalhando com Darío e Leonardo consegue estabilizar Ángela. Álvaro, ao saber dos planos que Ángela tem com Leonardo, decide voltar para o bairro e deixá-los em paz. Samanta pede que Mirta e Alma parem de interferir nas coisas dele e os chama de “oportunistas”.

Capítulo 123 – quarta, 09 de outubro

Álvaro começa a recuperar a visão, a polícia consegue encontrar Ángela, mas Leonardo pede ao inspetor García que chame uma ambulância já que ela está muito delicada, Félix consegue fugir do hospital. Leonardo consegue levar Ángela ao hospital para evitar que ela seja detida, Mirta tem certeza de que Leonardo está escondendo Ángela e Alma planeja deixar o país para que Iñaki registre o bebê como sua filha. Ángela consegue se reencontrar com seu bebê, Samanta zomba de sua situação pois tem certeza de que em breve estará atrás das grades e Ángela é presa.

Capítulo 124 – quinta, 10 de outubro

Samanta pede a Pablo que devolva o carro que seu pai lhe deixou, ele recusa, mas ela ameaça colocá-lo na cadeia, Leonardo acredita que Samanta já comprou as autoridades e avisa, Luz informa a Leonardo e a Darío sobre o dinheiro que viu da Mirta. Ángela pede a Álvaro que desista dela e implora que ele não tente ajudá-la agora que tem problemas com as autoridades. Adela procura Samanta para questioná-la sobre a posição em que ela deixa o nome dos pais. Álvaro garante a Leonardo que Ángela precisa deles juntos, então ele se propõe a fazer as pazes para ajudar a mulher que amam. Alma se comunica com Leonardo e garante que seu bebê está em perigo. Álvaro faz uma confissão para Clarita e Mirta culpa Ángela pelo que está acontecendo. para Alma.

Capítulo 125 – sexta, 11 de outubro

Nancy consegue atrasar um pouco a apreensão de Ângela argumentando sobre o mau diagnóstico do médico legista. Samanta bebe o chá que Mirta lhe mandou. Leonardo briga com Iñaki e consegue entrar para ver Alma. Oscar e os filhos comemoram que Eddy conseguiu o emprego, o ministro chega e se junta a eles na comemoração. Adela visita Mirta, dá-lhe um tapa e humilha-a. Clarita descobre que Sebastián foi para Barcelona. Leonardo descobre que a doença foi mais uma artimanha de Alma e a deixa para ir ajudar Ângela. Samanta fica muito efusiva por causa do remédio que Mirta colocou em sua bebida. Alma continuará com sua vingança para separar Leonardo da filha. Samanta fica chateada porque Ángela ainda não foi presa, Darío a confronta por tentar levar o carro de Pablo. Leonardo se apoia no delicado estado de saúde de Ângela. Um homem visita Mirta com a intenção de voltar a ter uma noite de paixão com ela em troca de uma doação para a fundação. Álvaro e Leonardo acertam um plano de ação para ajudar Ángela. Leonardo pede que Pablo devolva o carro para Samanta, apesar de ser uma injustiça. Antes de partir para Barcelona,Álvaro se despede de Samanta e lhe pede uma última noite juntos. Alma se despede de Mirta e como isso a separará da neta, ela interpreta isso como uma declaração de guerra. Pablo entrega o carro para Samanta sem que ela saiba que Leonardo está lá dentro. Alma visita Ângela e a culpa por forçá-la a abandonar Leonardo.

A CAVERNA ENCANTADA

SEGUNDA-FEIRA, 07/10

Safira consegue hipnotizar Anna e diz que suas amigas têm inveja dela, especialmente a Manu. Nina flagra Lavínia com o diário de Anna e conta à dona Thomas comenta com Cristina sobre a pasta de receitas e documentos secretos de Goma, que está guardada na casa do chefe; a informação se espalha pela Cidade de Milagres. Goma descobre que o segredo foi noticiado no Fofocalizando.

TERÇA-FEIRA, 08/10

Moisés quer saber se Dalete gosta de Isaías e admite que gostaria de ter um pai. O Senhor Chicleto de Souza Grudento, concorrente de Goma, pede ao rival que venda a loja Lolipopus. A pedido de Lavínia, Flora esconde o diário de Anna nas coisas de Manuela. Pilar, Jane e Flora incentivam Elisa a fazer o "Elisa Tour ", um passeio escolar, e afirma que Norma a liberou. Lavínia avisa Anna que Manu pegou o diário, deixando a garota decepcionada com a amiga. Lavínia e Flora mentem e contam a todos do colégio que Manu pegou o diário de Anna

QUARTA-FEIRA, 09/10

Moisés diz a André que o grupo precisa dele e que Felipe está fazendo má gestão. André arruma o quarto dos amigos, e Pedro questiona a boa atitude do amigo. Moleza avisa Anna, Manu e Isadora que, na verdade, foram Flora e Lavínia que colocaram o diário da Anna nas coisas de Manuela. Isaías toma café com Dalete, e ela revela que seu coração bate por outro homem. Elisa faz um passeio com os alunos no Museu do Ipiranga; as crianças se perdem de Elisa e vão parar em um depósito do museu. Felipe apresenta a arte de Marques de Isconhecido para os colegas, até a figura sair do quadro e ganhar vida.

QUINTA-FEIRA, 10/10

Enquanto Elisa faz o passeio com as crianças, Pilar se torna inspetora por um dia. Os documentos confidenciais de Goma são subtraídos. Marques de Isconhecido diz que é muito importante para a história do Brasil, mas é desvalorizado. Dom Pedro I também emerge do quadro artístico e afirma que Marques nunca fez nada pelo país; os dois duelam. Lucas também batalha com Marques. Os alunos conseguem prender Marques no quadro novamente, e Dom Pedro I agradece o serviço deles. Goma avisa Shirley e Wanda que na pasta secreta estava a fórmula do urso gigante de bala de goma, e elas ficam preocupadas.

SEXTA-FEIRA, 11/10

Elisa volta com as crianças para o colégio e acredita que Pilar está querendo tomar seu cargo de inspetora. Dom Pedro I vai até a Cidade de Milagres e presenteia Lucas com uma espada. Depois de trazer junto o quadro de Marques, Felipe deixa a pintura na sala da Norma. Marques ganha vida novamente e pede ajuda para Anna, dizendo que deseja contar sua história; Moleza alerta que ele é perigoso. Marques rasga as folhas do diário da Anna e a garota chora ao ver as memórias das aventuras dos pais serem fracionadas.

GÊNESIS

Capítulo 164 – segunda, 07 de outubro

Labão conhece Jacó. Isaque e Rebeca aguardam por notícias do filho. Judite anda de maneira misteriosa pelas ruas. Lia é apresentada a Jacó. Eder sofre um acidente.

Capítulo 165 – terça, 08 de outubro

Raquel mente para Jacó. Na noite de núpcias, Maalate surpreende Esáu. Beeri se surpreende ao ver o estado de Judite. Esaú sente remorso. Yarin se assusta com a atitude ousada de Bila. Jacó nota a diferença entre Lia e Raquel. Beno desmascara Raquel.

Labão se decepciona com Raquel, mas pede segredo à Salma. Jasper castiga Bila. Jacó diz que fará uma proposta a Labão. Lia descobre que Jacó está sendo ameaçado de morte.

Capítulo 166 – quarta, 09 de outubro

Jacó se abre com Lia. Malaki pede informações sobre Harã. Akia e Maalate se beijam às escondidas. Malaki e seus homens chegam em Harã. Labão descobre que Lia ama Jacó. Malaki ordena o início de um ataque. Ele leva Bila.

Capítulo 167 – quinta, 10 de outubro

Raquel pressiona Jacó a seguirem para Canaã. Jasper se desespera com o sequestro de Bila. Maalate tem um novo impasse com Esaú. Raquel fica na saia justa diante de Yarin e Jasper. Lúcifer defende Jacó. Ismael fica furioso ao descobrir o destino de Jacó. Esaú descobre que Basemate está grávida. Depois de sete anos de trabalho, Jacó pede a mão de Raquel a Labão.

Capítulo 168 – sexta, 11 de outubro

Isaque pede notícias de Jacó. Esaú ofende seu pai. Labão fala de seu plano para o casamento de Jacó e Raquel. Esaú age de maneira cruel com o filho. Começa a festa de casamento de Jacó e Raquel. Raquel fica furiosa com a atitude de Labão. Elifaz corre perigo na mata. Bêbado, Jacó se surpreende em sua noite de núpcias.

NO RANCHO FUNDO



Capítulo 149 – Segunda-feira

Artur e Quinota se emocionam ao ouvir o coração de seu bebê. Juquinha aceita ajudar Marcelo Gouveia e Blandina em troca da aposentadoria de Inês de Castro. Ariosto e Deodora armam para gravar as digitais de Seu Tico Leonel na arma de Ariosto. Zefa Leonel fica intrigada com o bilhete de Fubá Mimoso. Benvinda e Elias Crisóstomo simpatizam uma com o outro. Tia Salete negocia sua hospedagem no Grande Hotel com Tobias Aldonço, e Quintilha repreende o funcionário. Margaridinha exige que Vespertino acerte suas contas com Tia Salete. Artur declara seu amor por Quinota, que confessa ter visto Blandina em sua cama. Artur confronta Blandina.



Capítulo 150 – Terça-feira

Blandina tenta despistar Artur, que desconfia da história contada pela moça. Caridade afirma a Quinota que Artur a ama. Deodora pensa em usar Margaridinha contra Zefa Leonel, e Vespertino a proíbe. Zefa Leonel questiona Deodora sobre Fubá Mimoso. Quintilha devolve a aliança de noivado para Primo Cícero. Ariosto ameaça Artur. Juquinha se aflige com o sumiço de Inês de Castro. Ariosto pressiona Marcelo Gouveia a escolher entre ele e Artur. Tia Salete incentiva Zé Beltino e Dracena a se casar. Esperança, Fé e Caridade apoiam Primo Cícero. Juquinha reconhece Inês de Castro com Elias Crisóstomo. Ariosto faz uma proposta para Quintilha.



Capítulo 151 – Quarta-feira

Deodora e Ariosto propõem aliança com Quintilha para tirar a Gruta Azul dos Leonel. Elias Crisóstomo afirma a Juquinha que não roubou Inês de Castro, e pede ajuda a Benvinda. Esperança e Fé descobrem que o celular misterioso esquecido na casa de Primo Cícero é de Seu Tico Leonel, e intrigam o pai contra o parente. Quinota e Artur confrontam Blandina. Primo Cícero afirma a Seu Tico Leonel que se vingará de sua armadilha, quando fingiu ser Militana. Quintilha leva Primo Cícero ao encontro de Ariosto e Deodora. Artur e Quinota se beijam.



Capítulo 152 – Quinta-feira

Artur e Quinota namoram. Dona Castorina rompe com Blandina e deixa o hotel. Quintilha, Ariosto e Deodora convencem Primo Cícero a retomar a briga contra os Leonel. Elias Crisóstomo explica a Zefa Leonel que um homem lhe vendeu Inês de Castro. Torquato Tasso encontra Dona Castorina no banco da praça e a leva para a casa de Quinota. Nastácio percebe que Benvinda se apaixonou por Elias. Blandina se desespera com o sumiço de Dona Castorina, que está com o anel de turmalina paraíba. Esperança se une a Blandina. Quinota vê o anel na mão de Dona Castorina.



Capítulo 153 – Sexta-feira

Dona Castorina confirma a Quinota e Torquato Tasso que ganhou o anel de turmalina de Blandina. Padre Zezo nega a anulação do casamento de Zé Beltino. Blandina desrespeita Deodora e Ariosto, e Marcelo Gouveia tenta reparar a situação. Zefa Leonel consegue tirar o anel do dedo de Dona Castorina, que deixa a casa de Quinota. Deodora rouba o anel de Dona Castorina, que acaba caindo no chão, e Marcelo Gouveia a socorre. Zefa Leonel desabafa com Quinota sobre a dor de ter perdido Tia Salete e Margaridinha. Ariosto, Deodora e Primo Cícero chegam para falar com os Leonel. Quinota e Artur procuram Blandina.



Capítulo 154 – Sábado

Artur e Quinota confrontam Blandina sobre o anel de turmalina paraíba. Ariosto afirma que o documento oficial das terras da Gruta Azul pertence a Primo Cícero, e acusa os Leonel de invasores. Seu Tico Leonel comenta com Zefa Leonel que lembra de ter assinado um contrato com Primo Cícero sobre a venda das terras. Deodora despista Quintilha, e Ariosto convence Primo Cícero a assinar uma procuração em seu nome. Marcelo Gouveia vê Blandina e Esperança juntas. Ariosto avisa a Artur que a Gruta Azul será reativada. Vespertino sonha em ser aceito por Margaridinha como pai. Blandina afirma a Marcelo Gouveia que tem um trunfo contra Ariosto e Deodora. Artur vê Marcelo Gouveia e Blandina juntos.



VOLTA POR CIMA



Capítulo 07 – Segunda-feira

Osmar recebe o prêmio de Lindomar. Cida percebe o interesse de Madalena em Jão. Baixinho marca um encontro com Osmar. Roxele avisa que apresentará Chico para a família como seu namorado. Jão lamenta não ter visto Madalena na roda de samba. Edson readmite Jão na Viação Formosa. Tati questiona Madalena sobre seus sentimentos por Chico. Madalena provoca Jão enquanto beija Chico. Rosana briga com Edson por causa de Jão. Neuza não gosta de saber que o filho voltou a trabalhar na Viação Formosa. Doralice se preocupa com o irmão. Violeta implora pela vida de Osmar. Cacá e Jô ameaçam Osmar.



Capítulo 08 – Terça-feira

Osmar consegue se esconder de Cacá e Jô. Doralice tem um mau pressentimento com o irmão. Sidney questiona Jão sobre Cacá. Jô e Cacá capturam Osmar e o levam ao encontro de Baixinho. Sidney estranha quando Jão diz que não quer ir à casa de Madalena. Roxele implica com Cida. Cida sugere que Jão mande flores para Madalena. Sidney convida Lucas e Cida para ir ao cinema. Doralice fica intrigada com a mensagem que Tati recebe de Osmar. Baixinho obriga Violeta a se casar com Armando para libertar Osmar. Madalena recebe flores de Jão, e Chico fica enciumado.



Capítulo 09 – Quarta-feira

Chico discute com Madalena. Violeta impõe uma condição para se casar com Armando. Jão marca de sair com Cacá. Rosana invade uma reunião na diretoria, e Edson se surpreende. Cida fica encantada com o entrosamento de Sidney e Lucas. Osmar se desespera ao perceber o sacrifício feito por Violeta para ajudá-lo. Chico chega com Madalena em um bar, em frente ao restaurante em que marcou com Roxele. Madalena se encontra com Jão e fica chateada ao saber que ele sairá com Cacá. Osmar tenta impedir Baixinho de cair no poço do elevador.



Capítulo 10 – Quinta-feira

Osmar não consegue segurar Baixinho. Chico tira satisfações com Jão. Violeta queima seu contrato de casamento. Chico deixa Madalena no bar e vai ao encontro de Roxele. Jô decide falar de Osmar para a polícia. Madalena vai com Jão visitar Neuza. Madalena estranha o comportamento de Osmar. Violeta descobre que Jô e Cacá mentiram sobre a morte de Baixinho. Cida implica com Madalena. Cacá se desculpa com Jão. Roxele pressiona Chico a terminar seu noivado com Madalena. Jô faz um retrato falado de Osmar na delegacia.



Capítulo 11 – Sexta-feira

Osmar avisa a Doralice que sairá de casa. Armando se muda para a casa de Violeta. Violeta se preocupa ao ver os capangas de Armando com sua mudança. Tati entrega para Madelena o dinheiro que ganhou do tio. Jô e Cacá têm uma ideia para expulsar Armando da casa de Violeta. Jão questiona Neuza sobre sua implicância com a Viação Formosa. Jô inventa uma história para Armando sobre a morte de Baixinho. Sebastian se encontra com Jô. Violeta vai atrás de Osmar na casa de Doralice. Roxele conta para Cida que Sidney se insinuou para Rosana. Madalena descobre que Chico mentiu para ela. Violeta encontra Osmar. Madalena tira satisfação com Chico.



Capítulo 12 – Sábado

Chico mente para Madalena. Osmar termina com Violeta. O investigador avisa ao delegado que descobriu o paradeiro de Osmar. Cida dá um fora em Sidney. Doralice é chamada para trabalhar no barracão de bate-bolas como costureira. Roxele pede para Chico abrigar sua família. Osmar é levado à delegacia. Doralice passa mal ao ver o irmão na TV acusado de assassinato. Edson reconhece Neuza. Moreira flagra Chico e Roxele juntos. Madalena vai à delegacia falar com Osmar.



MANIA DE VOCÊ



Capítulo 25 – Segunda-feira

Luma e Mavi discutem e Mercia intervém. Viola pensa em tudo que Luma contou sobre Mavi e o que ele contou sobre Luma. Ao sair da casa de Mércia, Luma percebe que está sendo seguida e entra numa loja. Mavi chama atenção de Iberê. Luma conta para Rudá que esteve com Mavi e que desconfia de que ele esteja monitorando Mercia. Mavi chega com suas coisas para morar na casa de Viola.. Dhu troca suas iguarias pelo totem de Léo Caravelli que vê em uma loja. Rudá confronta Iberê, que revela que Viola ainda está apaixonada por ele. Viola coloca Luma e Mavi frente a frente.



Capítulo 26 – Terça-feira

Mavi e Luma ficam frente a frente. Luma acusa Mércia de ter atrapalhado sua amizade com Viola, ao inventar que a chef estava mancomunada com Mavi. Bruna revela a Diana que está sentindo Tomás distante, e recebe o apoio da mãe para fazer suas escolhas. Robson flagra Cristiano e Michele juntos. Viola dispensa Luma, deixando claro que escolheu ficar ao lado de Mavi. Viola não acredita quando Luma lhe conta que Mércia está morando na comunidade. Mavi combina com Iberê uma forma de seguir Luma para chegar até Rudá. Luma consegue entrar na sala de administração do resort e observa Mavi pelos monitores. Viola constata que Luma falou a verdade sobre Mércia.



Capítulo 27 – Quarta-feira

Mércia acusa Viola de ter arruinado sua vida. Luma conta a Rudá que viu Hugo recebendo ordens de Mavi. Luma percebe uma escultura que era de sua família na sala onde Mavi estava. Mavi diz a Viola que quis protegê-la de Mércia, ao esconder que a mãe mora na comunidade. Tomás diz a Evelyn que não consegue parar de pensar na jovem. Ísis diz a Michele que só dará dinheiro para o tratamento de saúde de Geraldo se o pai lhe pedir desculpas. Luma aciona o alarme de incêndio do hotel e consegue entrar na cobertura de Mavi, descobrindo dezenas de monitores que transmitem imagens do restaurante, da casa de Viola e de outros ambientes do resort.



Capítulo 28 – Quinta-feira

Mavi descobre que Luma já sabe que ele é o dono do resort. Rudá pede a Luma que considere a possibilidade de Viola não ser cúmplice de Mavi. Luma não cede à chantagem de Mavi. Bruna atualiza Diana sobre o namoro com Tomás. Para contratar Mércia como sua governanta, Mavi exige que a mãe convença Luma a aceitar sua proposta e que peça perdão a Viola. Mércia pede desculpas a Viola. Luma chega à casa de Viola e se depara com Mavi e Mércia.



Capítulo 29 – Sexta-feira

Luma não conta a verdade sobre Mavi para Viola. Mércia tenta convencer Luma a não aceitar a proposta de Mavi. Viola estranha a mudança de opinião de Mavi sobre Luma. Luma aceita o dinheiro de Mavi, deixando claro que ainda deseja se vingar do rapaz. Rudá critica Luma por ter feito um pacto com Mavi e reage quando ela afirma que Viola é a cúmplice do empresário. Moema não acredita que Luma tenha feito o pacto com Mavi em favor de Rudá, e incentiva o neto a procurar por Viola. Rudá confronta Viola e afirma saber que ela e Mavi são sócios no resort.



Capítulo 30 – Sábado

Viola não acredita nas acusações de Rudá contra Mavi. Viola fica sabendo por Robson que o dono do resort mora na cobertura do hotel. Rudá conta a Luma que entregou Mavi para Viola. Leidi incentiva Sirlei a seduzir Berta, pensando no dinheiro da sogra de Ísis. Rudá sente por estar mentindo para Filipa. Viola esconde o celular de Mavi, e observa a cobertura do hotel acender depois que o namorado sai em busca do aparelho. Mavi fica desesperado ao saber por Luma que Rudá contou a Viola que ele é o dono do Albacoa. Viola aborda Mavi no hotel e diz que que deseja conhecer a cobertura do namorado.