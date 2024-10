Horóscopo, 8/10: Seus planos estão pra lá de protegidos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Vai com tudo atrás dos seus interesses, porque os astros jogam no seu time! Confira o que diz o seu signo para esta quarta-feira pós-eleição

ÁRIES

As melhores energias estão no ar, e as coisas devem caminhar às mil maravilhas em todos os aspectos da sua vida. Júpiter e Mercúrio iluminam suas relações, anunciando um dia perfeito para parcerias incríveis. Vênus e Marte prometem emoções intensas no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 24, 51, 23

TOURO

Vênus sorri para Marte, indicando um dia de sucesso e boas energias, seja na vida pessoal, no trabalho ou no lado material. Pra melhorar, Mercúrio traz ótimas vibes na saúde, sinal de que terá disposição e não vai esperar nada vir para as suas mãos. No amor, confie no seu charme. Cor: AMARELO Palpites: 03, 39, 57

GÊMEOS

Seus planos estão pra lá de protegidos. Vai com tudo atrás dos seus interesses, porque os astros jogam no seu time! E Júpiter e Mercúrio multiplicam sua sorte, seu charme e criatividade, sinal de que a sua terça tem tudo para ser gloriosa. Boas vibes no amor. Cor: BRANCO Palpites: 47, 38, 25

CÂNCER

Terça é o dia regido por Marte e além de seguir em seu signo, o astro se alia com Vênus, dando carta branca para você consagrar conquistas. O amor tá protegido, mas não é só no amor que as coisas vão fluir como espera: a Lua avisa que se você ralar no trabalho logo verá a cor do dinheiro! Cor: ROSA Palpites: 11, 25, 38

LEÃO

As estrelas garantem que hoje não vão faltar sorte, talento e desenvoltura para chegar aonde quer! Pode ir com toda confiança atrás dos seus interesses, porque você vai mandar muito bem em tudo o que fizer. Clima acolhedor e envolvente no amor. Cor: AMARELO Palpites: 54, 21, 18

VIRGEM

O céu tá generoso, e seu signo vai receber todo incentivo astral de que precisa para progredir e realizar antigos sonhos. Júpiter fica em sintonia com Mercúrio, abrindo os caminhos para você lacrar e lucrar. Boas vibes no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 12, 30, 45

LIBRA

O cenário astral está um espetáculo, e você tem tudo para surfar num mar de oportunidades. O dia está redondinho para ampliar sua rede de relações. Se quer começar um trabalho ou atividade diferente, a hora é essa! O amor ficará protegido. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 20, 02, 38

ESCORPIÃO

Se depender das estrelas, essa terça traz ótimas promessas e grandes chances de prosperidade, escorpiãozinho! Você tem tudo para crescer profissionalmente, mas convém controlar o dinheiro com mais rigor, valeu? Dia sem defeitos no amor. Cor: AZUL Palpites: 11, 07, 34

SAGITÁRIO

Como se não bastasse a companhia da Lua, Mercúrio e Júpiter se encontram e prometem um dia pontuado por alegrias e muita, muita sorte! Seus talentos estarão na melhor forma, e você terá confiança de sobra para se destacar. Sintonia forte no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 10, 09, 52

CAPRICÓRNIO

Seu dia tem tudo para ser um sucesso se tirar proveito dos seus dons e da sua intuição, Caprica! Além de contar com mais disposição e bons instintos, hoje você pode receber ajuda das pessoas do seu convívio. Laços se fortalecem no amor. Cor: PRETO Palpites: 38, 27, 36

AQUÁRIO

Vênus segue no topo do seu Horóscopo e sorri para Marte, enviando energias superpositivas para você brilhar, lacrar e lucrar. Seus dons e suas competências vão sobressair na carreira, e os esforços no trabalho devem se refletir diretamente nos ganhos. No amor, se melhorar, estraga! Cor: BRANCO Palpites: 20, 11, 09

PEIXES

Vênus se alia com Marte ao raiar do dia e garante um dia perfeito sem defeitos na vida pessoal e amorosa. No trabalho, os astros também estão generosos e prometem muita produtividade. Isso sem falar que há chance de receber um dinheiro que nem contava. Multiplica, Senhor! Cor: AMARELO-OURO Palpites: 46, 28, 37