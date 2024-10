Resumo das novelas, 8/10: Moisés quer saber se Dalete gosta de Isaías, em A Caverna Encantada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Leonardo chega ao quarto onde Álvaro está com Ángela e ao vê-lo, ela lhe pede um beijo; Álvaro morre de ciúmes, Clarita desiste do sonho de estudar em Barcelona e Nancy pede ao inspetor García que investigue Samanta e Mirta. Leonardo garante a Álvaro que se algo acontecer com Ángela ele será o único culpado, Pablo fica com ciúmes ao ver que Luz está trabalhando com Darío e Leonardo consegue estabilizar Ángela. Álvaro, ao saber dos planos que Ángela tem com Leonardo, decide voltar para o bairro e deixá-los em paz. Samanta pede que Mirta e Alma parem de interferir nas coisas dele e os chama de “oportunistas”.

(20h45) A Caverna Encantada

Moisés quer saber se Dalete gosta de Isaías e admite que gostaria de ter um pai. O Senhor Chicleto de Souza Grudento, concorrente de Goma, pede ao rival que venda a loja Lolipopus. A pedido de Lavínia, Flora esconde o diário de Anna nas coisas de Manuela. Pilar, Jane e Flora incentivam Elisa a fazer o "Elisa Tour ", um passeio escolar, e afirma que Norma a liberou. Lavínia avisa Anna que Manu pegou o diário, deixando a garota decepcionada com a amiga. Lavínia e Flora mentem e contam a todos do colégio que Manu pegou o diário de Anna.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Raquel mente para Jacó. Na noite de núpcias, Maalate surpreende Esáu. Beeri se surpreende ao ver o estado de Judite. Esaú sente remorso. Yarin se assusta com a atitude ousada de Bila. Jacó nota a diferença entre Lia e Raquel. Beno desmascara Raquel. Labão se decepciona com Raquel, mas pede segredo à Salma. Jasper castiga Bila. Jacó diz que fará uma proposta a Labão. Lia descobre que Jacó está sendo ameaçado de morte.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Blandina tenta despistar Artur, que desconfia da história contada pela moça. Caridade afirma a Quinota que Artur a ama. Deodora pensa em usar Margaridinha contra Zefa Leonel, e Vespertino a proíbe. Zefa Leonel questiona Deodora sobre Fubá Mimoso. Quintilha devolve a aliança de noivado para Primo Cícero. Ariosto ameaça Artur. Juquinha se aflige com o sumiço de Inês de Castro. Ariosto pressiona Marcelo Gouveia a escolher entre ele e Artur. Tia Salete incentiva Zé Beltino e Dracena a se casar. Esperança, Fé e Caridade apoiam Primo Cícero. Juquinha reconhece Inês de Castro com Elias Crisóstomo. Ariosto faz uma proposta para Quintilha.

(19h40) Volta Por Cima

Osmar consegue se esconder de Cacá e Jô. Doralice tem um mau pressentimento com o irmão. Sidney questiona Jão sobre Cacá. Jô e Cacá capturam Osmar e o levam ao encontro de Baixinho. Sidney estranha quando Jão diz que não quer ir à casa de Madalena. Roxele implica com Cida. Cida sugere que Jão mande flores para Madalena. Sidney convida Lucas e Cida para ir ao cinema. Doralice fica intrigada com a mensagem que Tati recebe de Osmar. Baixinho obriga Violeta a se casar com Armando para libertar Osmar. Madalena recebe flores de Jão, e Chico fica enciumado.



(21h20) Mania de Você

Mavi e Luma ficam frente a frente. Luma acusa Mércia de ter atrapalhado sua amizade com Viola, ao inventar que a chef estava mancomunada com Mavi. Bruna revela a Diana que está sentindo Tomás distante, e recebe o apoio da mãe para fazer suas escolhas. Robson flagra Cristiano e Michele juntos. Viola dispensa Luma, deixando claro que escolheu ficar ao lado de Mavi. Viola não acredita quando Luma lhe conta que Mércia está morando na comunidade. Mavi combina com Iberê uma forma de seguir Luma para chegar até Rudá. Luma consegue entrar na sala de administração do resort e observa Mavi pelos monitores. Viola constata que Luma falou a verdade sobre Mércia.