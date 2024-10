Shakira no Brasil: Saiba preços de ingressos de shows e quando comprar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cantora vem ao Brasil com a turnê Las Mujeres Ya No Lloran, com shows no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e no Estádio MorumBIS, em São Paulo

A cantora colombiana Shakira irá passar pela América Latina com a turnê "Las Mujeres Ya No Lloran", incluindo shows no Brasil. Outros países são México, Argentina, Chile, Peru e Colômbia.

No Brasil, as apresentações acontecem no Rio de Janeiro, dia 11 de fevereiro, no Estádio Nilton Santos, e em São Paulo, no dia 13 de fevereiro, no Estádio MorumBIS.

Inspirada no seu álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", a turnê promove uma mensagem de empoderamento que a cantora busca transmitir a várias gerações de fãs - aqueles que nunca a viram ao vivo e aqueles que estão esperando por seu retorno há muitos anos. Nesta matéria, você confere:

Quando comprar ingressos de Shakira no Brasil?

Preços de ingressos de Shakira no Brasil

Os ingressos para os shows de Shakira no Brasil começam nesta quarta-feira (9), em uma pré-venda exclusiva para clientes Select e Private do Santander, que está sendo apresentada pelo banco no Brasil.

Em 10 de outubro, começam a pré-venda para os demais clientes dessa mesma instituição financeira. Em 11 de outubro, ocorre a venda geral.

Shakira em "Las Mujeres Ya No Lloran" - DIVULGAÇÃO

Todas as vendas acontecerão por meio do site da Ticketmaster às 10h ou nas bilheterias oficiais, a partir das 11h. É permitido comprar até 6 ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas.

Clientes Santander podem parcelar os ingressos com cartão de crédito em até 5x sem juros. Os demais, podem parcelar em até 3x sem juros ou de 4x a 8x com juros inclusos.

Em São Paulo, os preços variam entre R$ 245 e R$ 980. Confira:

Pista Premium A: R$ 980 e R$ 490 (meia)



Pista Premium B: R$ 980 e R$ 490 (meia)



Pista: R$ 590 e R$ 295 (meia)



Cadeira Inferior: R$ 750 e R$ 375



Cadeira Superior: R$ 780 e R$ 390 (meia)



Arquibancada: R$ 490 e R$ 245 (meia)

Já no Rio de Janeiro, os ingressos variam entre R$ 220 e R$ 950. Confira: