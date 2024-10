Mostra de Circo reúne 16 espetáculos gratuitos no Grande Recife; confira programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Zuada: Mostra de Circo Daqui" terá apresentações nos teatros Hermilo Borba Filho e Apolo, nos dias 8 e 9, e no Espaço Devir, no dia 13

O Recife recebe primeira edição do festival "Zuada: Mostra de Circo Daqui", evento que reúne 30 artistas circenses em apresentações gratuitas, a partir desta terça-feira (8).

São 16 espetáculos, divididos em três sessões: nos dias 8 e 9 de outubro, às 19h30, nos teatros Hermilo Borba Filho e Apolo, e no dia 13 de outubro, às 15h30, no Espaço Devir, em comemoração ao Dia das Crianças.

A programação oferece opções para diferentes idades, visando a formação de novas plateias, com o intuito de cativar o interesse do público em relação à arte circense.

Segundo João Lucas e Vitor Lima, idealizadores do projeto e fundadores da Cia Devir, o nome "Zuada" reflete o desejo de "fazer barulho" e dar visibilidade à arte circense local. "O circo é uma arte viva e o daqui é plural, mas, infelizmente, pouco visto", dizem.

"A gente quer estimular as redes circenses e também fazer esses encontros entre os artistas e o público. A mostra reúne artistas de diversas origens, representantes de vários grupos sociais e de diferentes vertentes do circo, desde profissionais até pessoas em processo de formação, com preocupações estéticas e poéticas muito instigantes e plurais. Juntos, podemos crescer e nos fortalecer."

Programação

Imagem de espetáculo da Cia Devir com seu numero Assum Preto - Ju Barbosa

Além dos fundadores da Cia Devir, que apresentarão o número "Assum Preto" - inspirado no clássico de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, misturando teatro e técnicas circenses - o show contará com a participação de vários outros artistas da cena local, como o Palhaço Peripécia, Família Malanarquista, Cia Encanto Negro, Carla Cíntia Dutra, Petit Lutin e outros.

A "Zuada" também terá um caráter inclusivo, com acessibilidade comunicacional com intérprete de Libras nas sessões dos dias 9 e 13 de outubro. Os artistas participarão de oficinas focadas em acessibilidade, ministradas pelo VouSer Acessibilidade.

A ideia é capacitar os artistas na criação de números circenses mais inclusivos, ampliando o alcance de suas apresentações para todos os públicos. Além disso, a mostra destaca a importância de promover um espaço onde a diversidade artística, social e cultural possa ser celebrada, reunindo profissionais e iniciantes em um ambiente de aprendizagem e colaboração.

SERVIÇO

Zuada: Mostra de Circo Daqui

Datas e locais:

10/08 , às 19h30, no Teatro Hermilo Borba Filho



10/09 , às 19h30, no Teatro Apolo (com tradução em Libras)



13/10 , às 15h30, no Espaço Devir (com tradução em Libras)

Classificação indicativa: Livre

Entrada gratuita (retirada de ingressos 1h antes do evento)