Arte de Manoelzinho Salustiano leva a Mata Norte ao Bairro do Recife; saiba como visitar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Filho primogênito do Mestre Salustiano, ícone da cultura popular do Nordeste, Manoelzinho Salustiano manifesta através de estandartes visuais a sua herança de tradições culturais da Zona da Mata Norte pernambucana.

O artesão de bordados celebra agremiações e cores presentes em folguedos como Cavalo Marinho, Maracatu de Baque Solto, Mamulengo, Ciranda e Coco de Roda. É ele quem faz, por exemplo, as golas de muitos caboclos de lança, protagonistas de cortejos do Maracatu, e adereços carnavalescos de outras agremiações.

A partir desta quarta-feira (9), às 19h, 29 obras do mestres estarão em exposição na Caixa Cultural Recife, o Bairro do Recife. A visitação da mostra "Não Pinta, Mas Borda" ocorre até 24 de novembro, com entrada gratuita.

Obras

Manoelzinho Salustiano realiza exposição "Não Pinta, Mas Borda" na Caixa Cultural Recife - PRISCILA BHUR/DIVULGAÇÃO Manoelzinho Salustiano realiza exposição "Não Pinta, Mas Borda" na Caixa Cultural Recife - PRISCILA BHUR/DIVULGAÇÃO Manoelzinho Salustiano realiza exposição "Não Pinta, Mas Borda" na Caixa Cultural Recife - PRISCILA BHUR/DIVULGAÇÃO Manoelzinho Salustiano realiza exposição "Não Pinta, Mas Borda" na Caixa Cultural Recife - PRISCILA BHUR/DIVULGAÇÃO

A exposição reúne 29 obras, sendo 23 telas, duas golas e quatro estandartes. Essa coleção convida o público a um mergulho nas tradições populares de Pernambuco, ao mesmo tempo que traça um paralelo com releituras do pintor alemão-suíço Paul Klee (conhecido como "pai do abstrato").

Nessas criações de Manoelzinho, as lantejoulas substituem as pinceladas, criam texturas e cores que ressignificam e elevam a prática do bordado ao status de obra de arte.

Bruna Pedrosa e Guida Gomes assinam a curadoria do projeto. "Um com o mamulengo, o outro com fantoches, um com o bordado, o outro com a pintura. A vida deles se costura, na expressão artística, na firmeza das escolhas e de pensamentos livres", explica o texto curatorial da exposição. As organizadoras estarão também presentes na visita guiada de abertura.

Reconhecimento

Manoelzinho Salustiano realiza exposição "Não Pinta, Mas Borda" na Caixa Cultural Recife - PRISCILA BHUR/DIVULGAÇÃO Manoelzinho Salustiano realiza exposição "Não Pinta, Mas Borda" na Caixa Cultural Recife - PRISCILA BHUR/DIVULGAÇÃO

O trabalho do artista é reconhecido no país e fora dele. O destaque foi o painel de 10m X 5,40m todo bordado no veludo com lantejoulas e miçangas em linha nylon colocado em um dos palcos em Paris, durante o evento "Ano do Brasil na França", em 2005.

Manoelzinho é Doutor Honoris Causa (Resolução UPE-026/2020) e Doutor Notório Saber em Cultura Popular, ambos os titulos concedidos pela Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte.

Teve o livro "Manoelzinho Salustiano: História de um mestre no terreiro" publicado no Recife em 2021, no qual ganhou o Premio Literatura Clarisse Lispector na categoria melhor biografia no ano de 2022.

Viajou para Cuba (1998/2010), Estados Unidos da América (2003/2014), França (2005), Venezuela (2008) e Cabo Verde (2014), nesses países se apresentou, deu oficinas, aulas e palestras sobre artes, história e música, todas em relação a cultura popular e fez exposições dos seus trabalhos de bordados.

Oficina

O mestre Manoelzinho Salustiano também realizará oficinas de bordado durante o período em que a mostra estiver em cartaz, com inscrições gratuitas. As datas e horários serão divulgados nas redes sociais e no site da CAIXA Cultural.

SERVIÇO

Exposição "Não Pinta, mas Borda - Manoelzinho Salustiano"

Onde: CAIXA Cultural Recife (Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Quando: abertura nesta quarta-feira (9), às 19h; visitação de 10 de outubro a 24 de novembro de 2024, de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Quanto: Gratuito