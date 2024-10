Palhaço Chocolate celebra Dia das Crianças no Parque 13 de Maio; confira horários e programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Dia das Crianças será comemorado com show gratuito do Palhaço Chocolate no Parque 13 de Maio, apresentação que já é tradição no centro do Recife

Show gratuito do Palhaço Chocolate para o dia das crianças será realizado neste sábado (12), no Parque 13 de Maio, no Centro do Recife, a partir das 15h.

A festa será ao ar livre e envolve toda a família com música ao vivo, apresentações de teatro, dança e brincadeiras para os pequenos.

O Palhaço Chocolate, figura querida na infância de muitos pernambucanos, sobe ao palco junto com sua banda, apresentando sucessos e cantigas populares que resgatam a cultura local.

A programação também contará com apresentações de atores, bailarinos, passistas de frevo, personagens infantis e até atrações circenses, com muitas brincadeiras, em mais de duas horas de show e uma estrutura montada especialmente para a ocasião.

Essa apresentação, que já virou tradição no Centro do Recife, com mais de 20 anos, é uma celebração do Dia das Crianças em meio à natureza e com acesso gratuito.

Imagem de show do Palhaço chocolate, no parque 13 de maio no dia das crianças - Divulgação

SERVIÇO

Show do Palhaço Chocolate