Recife divulga resultado preliminar de editais que somam R$ 10,5 milhões para a cultura

A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e pela Fundação de Cultura Cidade do Recife, divulgou o resultado preliminar da análise documental de três editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

De acordo com a pasta, foram validadas 927 inscrições na primeira etapa, referente à análise documental dos três editais lançados para execução dos recursos federais, que inauguram a vigência da nova lei de incentivo cultural no País.

A PNAB nasceu após as experiências de repasses de recursos federais aos Estados para a cultura na pandemia, com a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Esta nova política, contudo, não tem um caráter emergencial. A União entregará aos Estados, anualmente, parcelas de R$ 3 bilhões até 2027.

Detalhes



Deste total, 145 projetos foram habilitados para o edital Recife Virado na Periferia (multilinguagem e Hip-Hop), que tem orçamento de R$ 2.099.141,30; 748 projetos habilitados no edital Multilinguagens Recife Criativo, que destinará R$ 4.747.853,30 a todas as linguagens artísticas; e 34 no Recife de Formação Técnica, que investirá R$ 500 mil na qualificação de mão de obra técnica.

Considerando o universo do total de projetos aprovados nesta etapa documental dos três editais, destacaram-se três linguagens, nesta ordem de procura: música, audiovisual e cultura popular, confirmando um cenário que se repete há vários anos e editais de fomento na cidade.

A amostra de proponentes aprovados nesta fase está espalhada por mais de 90 bairros e localidades, segundo a Secretaria.

Próximas etapas

Após a divulgação, no dia 15 de outubro, do resultado dos recursos apresentados, as próximas etapas dos editais da PNAB no Recife serão: análise artística e o resultado final, que deverá ser publicado até 29 de novembro.

O Edital Cultura Viva do Recife, que investirá R$ 2.623.926,65 no fomento a projetos continuados, desenvolvidos e reverberados pelos pontos de cultura para toda a capital pernambucana, completando o conjunto de editais recifenses para execução dos recursos destinados à cidade pela PNAB, ainda será lançado, com calendário próprio.

23º Festival Recife do Teatro Nacional

A gestão também divulgou que foram inscritas 320 propostas de espetáculos e performances, oriundas de 67 cidades, nas cinco regiões do País, para a 23ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional.

Entre os estados que tiveram mais projetos classificados, estão, em ordem decrescente: São Paulo, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Pernambuco aparece na relação de classificados representado por nove cidades, em ordem alfabética: Arcoverde, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Olinda, Paulista, Petrolina, Recife e Triunfo, com imensa maioria de inscrições de grupos recifenses.

O resultado final da classificação das propostas será publicado até 10 de outubro. A programação do Festival será composta pelos espetáculos que obtiverem melhor pontuação, mas serão levados em conta ainda, pela comissão organizadora do evento, questões como a adequação das propostas aos locais de apresentação, o perfil curatorial do evento, a diversificação das propostas, critérios de inclusão de gênero, étnico e racial, além de questões orçamentárias e logísticas.

A 22ª edição, em 2023, apresentou 50 sessões de 28 espetáculos e foi vista por mais de 11 mil pessoas. Em 2024, a mostra teatral será realizada de 21 de novembro a 1º de dezembro.