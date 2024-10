Agenda cultural: Show de Diogo Nogueira, peça com Amaury Lourenzo e mais 20 opções; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Final de semana no Recife será agitado com diversos shows e festas; teatro terá clássicos e opções para crianças

O final de semana no Recife será agitado com diversos shows e festas, com destaque para o carioca Diogo Nogueira, que se apresenta no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, nesta sexta-feira (11). O evento ainda terá shows aantora Carla Rio e do grupo De Cara com o Samba.

O repertório do novo espetáculo de Diogo Nogueira faz novas leituras para os sucessos de sua carreira, como "Pé na Areia", "Alma Boêmia", "Clareou" e "Sou Eu", trazendo o samba de roda da Bahia para o palco, além de reinterpretações de Arlindo Cruz, Chico Buarque, Zeca Pagodinho e Tim Maia.

Teatro

Amaury Lourezo em 'A Luta' - NANDO MACHADO/DIVULGAÇÃO

A agenda do teatro também está movimentada, com destaque para "A Luta", com o ator Amaury Lorenzo, no Teatro do Parque, no domingo (13). Outras opções são o musical de "Hair" na Concha Acústica da UFPE, e a apresentação do clássico "Cinderela, a história que sua mãe não contou" do Teatro do Parque.

No final de semana das crianças, "Cinderela e o Sapatinho de Cristal" e "Mundo: em Busca do Coração da Terra" são opções.

Shows e festas

Sexta-feira

Diogo Nogueira

Horário: 19h30

Onde: Mirante do Paço (Tv. do Amorim, 75, 4º andar, Bairro do Recife)

Quanto: R$ 220 (individual), R$ 110 (meia), R$ 120 (social); R$ 1200 (mesa para quatro), R$ 1500 (mesa para cinco), R$ 1800 (mesa para seis); R$ 800 (mesa VIP); R$ 800 (mesa especial), à venda Bilheteria Digital.

Trio Amadeus

Horário: 20h

Onde: Espaço Ciência e Cultura (Teatro IMIP, Rua dos Coelhos, 300, Coelhos)

Quanto: a partir de R$ 60, à venda no DiskIngresso

Terra do Samba com Maria Pagodinho

Horário: 21h

Onde: Terra Café I Bar (Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista)

Quanto: R$ 15, à venda no Sympla

Que Xou da Xuxa é Esse?, com Dadá Boladão

Horário: 22h

Onde: Club Metrópole

Quanto: a partir de R$ 20, à venda no Sympla

Sábado

Feijoada do Rei, com Mistura Samba e The Rossi

Horário: 12h

Onde: Frege

Quanto: R$ 60 e R$ 300 (mesa), à venda no Sympla

Sambinha da Brota, com Grupo Chama no Zap e Banda Sedutora

Horário: 14h

Onde: Bodega Retraço (Rua Sete de Setembro, Boa Vista)

Quanto: Gratuito

Revérse, com Valentina Luz, Revérse DJs, Infa Vermelho e Fernando Moreno

Horário: 15h

Onde: Em breve

Quanto: Gratuito no Evenyx.

Festival Tudo Junto, com Deb Lima, Patusco, Riana Uchôa e mais

Horário: 17h

Onde: Rua do Observatório

Quanto: Gratuito + 1kg de alimento

1 ano do La Ursa, com Brega de Bolso, Kelvis Duran e Bregadelic

Horário: 19h

Onde: La Ursa (Paço Alfândega, Rua da Alfândega, 35, Recife Antigo)

Quanto: a partir de R$ 100, à venda no Even3.

Tributo a Coldplay com Parachutes & U2 com Sous

Horário: 21h

Onde: Downtown Pub ZN

Quanto: R$ 25, à venda no Sympla

Candy, com Ary Z, Ale, Thommaz e mais

Horário: 22h

Onde: Club Metrópole

Quanto: a partir de R$ 15, à venda no Sympla

Kissers

Horário: 23h

Onde: Espaço Almirante

Quanto: a partir de R$ 45, à venda no Sympla

Teatro

Sexta-feira (11)

"Mundo: em Busca do Coração da Terra"

Horário: 17h

Onde: CAIXA Cultural Recife (Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife)

Quanto: R$ 30 e R$ 15 (meia), à venda no site Caixa Cultural.

Sábado (12)

Cinderela e o Sapatinho de Cristal

Horário: 16h

Onde: Teatro do Parque (R. do Hospício, 81, Recife)

Quanto: a partir de R$ 50, à venda no Sympla

Cinderela, a história que sua mãe não contou

Horário: 18h30

Onde: Teatro do Parque (R. do Hospício, 81, Recife)

Quanto: a partir de R$ 60, à venda no Sympla

Musical 'Hair'

Horário: 18h

Onde: Concha Acústica da UFPE

Quanto: a partir de R$ 70, à venda no Sympla

Ladeira abaixo, com Fábio Rabin

Horário: 20h

Onde: Teatro RioMar

Quanto: a partir de R$ 70, à venda no site do teatro

Domingo (13)

Stand up com Bruna Louise

Horário: 16h, 18h e 20h

Onde: Teatro RioMar

Quanto: a partir de R$ 60, à venda no site do teatro

A Luta, com Amaury Lorenzo

Horário: 19h

Onde: Teatro do Parque (R. do Hospício, 81, Recife)

Quanto: R$ 150 (plateia I), R$ 130 (plateia II) e R$ 120 (camarote), com opções de ingressos sociais e meias, à venda no Sympla

Musical 'Hair'

Horário: 18h

Onde: Concha Acústica da UFPE

Quanto: a partir de R$ 70, à venda no Sympla