Exposição celebra 100 anos do surrealismo no museu Murilo La Greca, no Recife

Sob a curadoria de Mayssa Leão, a exposição celebra o centenário do movimento surrealista com mais de 30 artistas pernambucanos; entrada gratuita

A exposição coletiva "100 Anos do Surrealismo: Uma Abordagem Contemporânea", chega ao Museu Murillo La Greca, no Recife, sob a curadoria da renomada artista visual Mayssa Leão.

O evento, que comemora o centenário de um movimento artístico do século XX, contará com mais de 30 artistas pernambucanos que reinterpretam o Surrealismo em uma perspectiva atual. A mostra é gratuita e estará aberta ao público até dia 23 de novembro.



100 anos da vanguarda

O surrealismo é movimento que nasceu em Paris na década de 1920 e que teve grande impacto nas artes visuais e na cultura mundial.

Com uma abordagem contemporânea, os artistas que participarão da exposição, que acontecerá no Parnamirim em Recife, trazem à tona temas que dialogam com a realidade atual, homenageando especialmente os surrealistas brasileiros e suas contribuições para o cenário artístico nacional.

De acordo com a curadora Mayssa Leão, este é o momento de celebrar um marco na história da arte. "Em 2024, celebramos um marco significativo na história da arte: o centenário do Surrealismo. Será um momento único em que o público poderá conferir trabalhos inspirados neste movimento, reunindo beleza, criatividade e temas contemporâneos, além de ser uma iniciativa que incentiva e valoriza nossos artistas", destaca Leão.

5% da renda das vendas das obras será revertida em apoio a artista plástica Badida.

Serviço