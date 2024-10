Festival de churrasco terá shows gratuitos no Riomar Recife; confira a programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Carnivoria, festival de churrasco, retorna ao RioMar Recife para mais uma edição, nos dias 12, 13, 19 e 20 de outubro. A programação inclui shows gratuitos de artistas locais durante os dois finais da semana.

Em uma estrutura montada no estacionamento externo, esta é a terceira vez que o evento acontece no shopping e com entrada gratuita.

Serão quatro apresentações ao vivo em cada dia do festival, com música enquanto o público saboreia cortes de carne preparadas na hora.

Entre os artistas confirmados estão nomes como Rodrigo Morcego, Tio Fred, Supernova e Bebeto Cruz. Com performances de pop, rock, jazz e outros estilos, a trilha sonora promete ser um show à parte.

Um churrasco a céu aberto

Imagem do festival Carnivoria, festival de churrasco que tem sua terceira edição na área externa do shopping Riomar Recife - Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife

No coração do Carnivoria é o churrasco, que será preparado em várias estações a céu aberto, diante dos olhos dos visitantes.

Assadores renomados de diferentes partes do Brasil comandarão o preparo de carnes nobres e pratos icônicos, como Bife Chorizo Angus, Texas Brisket, Costela de Chão, Linguiça defumada, Burger, Costelinha BBQ e o Cupim no varal.

Além das carnes, os acompanhamentos não ficam para trás: Arroz Carreteiro, Pão de Alho e Legumes Grelhados são apenas algumas das opções para completar a refeição.

Horários e funcionamento

Imagem do festival Carnivoria, festival de churrasco que tem sua terceira edição na área externa do shopping Riomar Recife - Arnaldo Carvalho/Especial para o RioMar Recife

O Carnivoria estará aberto ao público nos dois finais de semana, com funcionamento das 12h às 22h aos sábados e das 12h às 21h aos domingos. A entrada é gratuita, mas o consumo de comida e bebida é pago à parte.

O acesso ao evento será pelo estacionamento externo do RioMar Recife, localizado em frente às torres empresariais 1, 2 e 3. Para mais informações e a programação completa, os interessados podem acessar a aba de eventos do aplicativo RioMar Recife, disponível para download gratuito no Android e iOS.

Programação dos shows gratuitos

Sábado, 12 de outubro

12h: Bebeto Cruz

Bebeto Cruz 13h30: João Santos Trio

João Santos Trio 16h30: Profile



Profile 19h30: Vênus

Domingo, 13 de outubro

12h: Herdeiros

Herdeiros 13h: Rock Bee



Rock Bee 16h: Black Jam



Black Jam 19h: Rodrigo Morcego

Sábado, 19 de outubro

12h: Dose



Dose 13h30: Tio Fred

Tio Fred 16h30: Boomers ACDC

Boomers ACDC 19h30: Overland

Domingo, 20 de outubro

12h: Sônica

Sônica 13h: Zé Bob

Zé Bob 16h: Supernova

Supernova 19h: Retroback



Serviço

Festival Carnivoria 2024 no RioMar Recife