Horóscopo, 11/10: A Lua abre o dia com os humores alterados

ÁRIES

Os astros vão dar um baita impulso para os seus assuntos profissionais e financeiros, abrindo portas para você se destacar, mostrar o que sabe e faturar. Confie em seu taco, em sua intuição e aproveite ao máximo as oportunidades que devem surgir! Grande sintonia no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 16, 43, 61

TOURO

Os astros dão todo apoio para os seus planos, principalmente se pensa em fazer algo diferente. Só procure ir com calma para não se enrolar! Mas o restante do dia tem tudo para ser perfeito e as coisas vão fluir do jeito que espera na vida pessoal e profissional. O amor tá protegido. Cor: PRETO Palpites: 26, 06, 17

GÊMEOS

Exigências e preocupações com dinheiro podem causar dores de cabeça, mas depois o clima muda e você fica no controle da situação. Você pode dar tacadas certeiras se confiar mais em seus instintos! A harmonia vai reinar no amor. Cor: GOIABA Palpites: 28, 30, 19

CÂNCER

Há risco de sextar às voltas com cobranças e picuinhas, viu bebê? O bom é que você tem jeitinho de sobra para espantar as vibes treteiras. Mas o clima melhora cem por cento, o trabalho vai andar e gratas surpresas devem marcar presença ao lado dos amigos. Astral envolvente no amor. Cor: CINZA Palpites: 31, 22, 40

LEÃO

O dia começa nervosinho: faça uma coisa de cada vez, melhore a comunicação nos contatos e tenha muita calma para não passar da conta na sinceridade! A boa notícia é que esse astral vai perder força e você saberá se livrar de possíveis bagacinhas. O amor fica em segundo plano. Cor: AMARELO Palpites: 45, 27, 09

VIRGEM

Pegue leve e pondere bastante antes de tomar decisões, ainda mais se elas dizem respeito ao bolso ou ao coração. A boa notícia é que novidades positivas estão previstas em contatos com assuntos e pessoas distantes, isso sem falar que pode ter surpresa maravilinda no amor! Cor: BRANCO Palpites: 11, 02, 61

LIBRA

Cobranças e perrenguinhos podem vir à tona, ainda bem que logo você vai se entrosar melhor com o pessoal de casa e pode até receber ajuda de parentes. Já à tarde, o pensamento se volta para as oportunidades de lazer e diversão. Seus encantos fazem maravilhas no amor. Cor: LILÁS Palpites: 22, 40, 05

ESCORPIÃO

Lua e Mercúrio se estranham e apontam preocupações, mas se você pensar positivo e focar naquilo que quer, supera as encucações rapidinho. Além do mais, Urano e Netuno jogam no seu time e garantem que o período será propício para realizar sonhos, principalmente no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 04, 50, 13

SAGITÁRIO

A tão aguardada sexta chegou! Mas vai devagar porque primeiro será preciso dar conta das obrigações. Além disso, os astros recomendam juízo com dinheiro e cautela com continhas, mas há chance de receber um recurso que aguarda há tempos – é amém que fala? Sintonia plena no xodó. Cor: VERMELHO Palpites: 10, 39, 30

CAPRICÓRNIO

Sextou com vários recadinhos dos astros, mas enquanto uns são para glorificar, outros vão pedir cautela, viu? Mas não gaste energia à toa, porque as bagacinhas serão superadas. Clima delícia deve tomar conta no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 46, 36, 16

AQUÁRIO

Você pode ter a sensação de que as coisas não fluem no começo do dia e sua energia tende a oscilar, mas não jogue a toalha, bebê! Aos poucos, vai se sentir mais confiante e pode se deparar com excelentes oportunidades, principalmente para ganhar dinheiro. Astral mais romântico no amor. Cor: PINK Palpites: 60, 51, 42

PEIXES

A Lua abre o dia com os humores alterados, alertando que será preciso controlar a grana com pulso firme e melhorar a comunicação. A boa notícia é que logo as instabilidades irão embora: aproveite e tome todas as providências mais importantes. No amor, deixe a timidez de lado. Cor: AMARELO Palpites: 19, 55, 01