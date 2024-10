Resumo das novelas, 11/10: Luma não conta a verdade sobre Mavi para Viola, em Mania de Você

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Nancy consegue atrasar um pouco a apreensão de Ângela argumentando sobre o mau diagnóstico do médico legista. Samanta bebe o chá que Mirta lhe mandou. Leonardo briga com Iñaki e consegue entrar para ver Alma. Oscar e os filhos comemoram que Eddy conseguiu o emprego, o ministro chega e se junta a eles na comemoração. Adela visita Mirta, dá-lhe um tapa e humilha-a. Clarita descobre que Sebastián foi para Barcelona. Leonardo descobre que a doença foi mais uma artimanha de Alma e a deixa para ir ajudar Ângela. Samanta fica muito efusiva por causa do remédio que Mirta colocou em sua bebida. Alma continuará com sua vingança para separar Leonardo da filha. Samanta fica chateada porque Ángela ainda não foi presa, Darío a confronta por tentar levar o carro de Pablo. Leonardo se apoia no delicado estado de saúde de Ângela. Um homem visita Mirta com a intenção de voltar a ter uma noite de paixão com ela em troca de uma doação para a fundação. Álvaro e Leonardo acertam um plano de ação para ajudar Ángela. Leonardo pede que Pablo devolva o carro para Samanta, apesar de ser uma injustiça. Antes de partir para Barcelona,Álvaro se despede de Samanta e lhe pede uma última noite juntos. Alma se despede de Mirta e como isso a separará da neta, ela interpreta isso como uma declaração de guerra. Pablo entrega o carro para Samanta sem que ela saiba que Leonardo está lá dentro. Alma visita Ângela e a culpa por forçá-la a abandonar Leonardo.

(20h45) A Caverna Encantada

Elisa volta com as crianças para o colégio e acredita que Pilar está querendo tomar seu cargo de inspetora. Dom Pedro I vai até a Cidade de Milagres e presenteia Lucas com uma espada. Depois de trazer junto o quadro de Marques, Felipe deixa a pintura na sala da Norma. Marques ganha vida novamente e pede ajuda para Anna, dizendo que deseja contar sua história; Moleza alerta que ele é perigoso. Marques rasga as folhas do diário da Anna e a garota chora ao ver as memórias das aventuras dos pais serem fracionadas.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Isaque pede notícias de Jacó. Esaú ofende seu pai. Labão fala de seu plano para o casamento de Jacó e Raquel. Esaú age de maneira cruel com o filho. Começa a festa de casamento de Jacó e Raquel. Raquel fica furiosa com a atitude de Labão. Elifaz corre perigo na mata. Bêbado, Jacó se surpreende em sua noite de núpcias.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Dona Castorina confirma a Quinota e Torquato Tasso que ganhou o anel de turmalina de Blandina. Padre Zezo nega a anulação do casamento de Zé Beltino. Blandina desrespeita Deodora e Ariosto, e Marcelo Gouveia tenta reparar a situação. Zefa Leonel consegue tirar o anel do dedo de Dona Castorina, que deixa a casa de Quinota. Deodora rouba o anel de Dona Castorina, que acaba caindo no chão, e Marcelo Gouveia a socorre. Zefa Leonel desabafa com Quinota sobre a dor de ter perdido Tia Salete e Margaridinha. Ariosto, Deodora e Primo Cícero chegam para falar com os Leonel. Quinota e Artur procuram Blandina.

(19h50) Volta Por Cima

Osmar avisa a Doralice que sairá de casa. Armando se muda para a casa de Violeta. Violeta se preocupa ao ver os capangas de Armando com sua mudança. Tati entrega para Madelena o dinheiro que ganhou do tio. Jô e Cacá têm uma ideia para expulsar Armando da casa de Violeta. Jão questiona Neuza sobre sua implicância com a Viação Formosa. Jô inventa uma história para Armando sobre a morte de Baixinho. Sebastian se encontra com Jô. Violeta vai atrás de Osmar na casa de Doralice. Roxele conta para Cida que Sidney se insinuou para Rosana. Madalena descobre que Chico mentiu para ela. Violeta encontra Osmar. Madalena tira satisfação com Chico.

(21h30) Mania de Você

Luma não conta a verdade sobre Mavi para Viola. Mércia tenta convencer Luma a não aceitar a proposta de Mavi. Viola estranha a mudança de opinião de Mavi sobre Luma. Luma aceita o dinheiro de Mavi, deixando claro que ainda deseja se vingar do rapaz. Rudá critica Luma por ter feito um pacto com Mavi e reage quando ela afirma que Viola é a cúmplice do empresário. Moema não acredita que Luma tenha feito o pacto com Mavi em favor de Rudá, e incentiva o neto a procurar por Viola. Rudá confronta Viola e afirma saber que ela e Mavi são sócios no resort.