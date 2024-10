Turismo do Vale do Catimbau: Sebrae investe em capacitação e desenvolvimento econômico na região

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para fortalecer o turismo do Vale do Catimbau, arquipélago recebe projeto que visa capacitar profissionais atuantes no setor turístico da região

O Vale do Catimbau, segundo maior parque arqueológico do Brasil, recebe o projeto "Desenvolvimento do Potencial Econômico do Vale do Catimbau", que é uma ação do Sebrae em parceria com a Adepe e a Prefeitura de Buíque, com o objetivo de capacitar os profissionais que atuam no setor turístico da região do Catimbau.

O projeto realiza cursos de guia turístico, de inglês e de espanhol, além de consultorias em marketing turístico, em atendimento ao turista e em governança.

Iniciadas em julho, com um curso de Educação à Distância para formar dez novos guias turísticos, as atividades do projeto terão duração de um ano. Os participantes do curso de guia são moradores da região que atuavam como condutores.

No último mês de setembro, começaram as consultorias, com o módulo de marketing turístico. A consultoria de atendimento ao turista acontece neste mês de outubro.

Ações do Projeto

Imagem do arquipélago Vale do Catimbau, que recebera iniciativa do Sebrai-PE para incentivo a cultura - Kalleby Timoteo

Seguindo a programação do projeto, um curso de espanhol será ministrado em novembro. Já em janeiro de 2025, haverá um curso de inglês e a consultoria em governança.

Os cursos de idiomas, com turmas de 20 integrantes cada, contam com 80 horas/aulas. As consultorias possuem 40 horas cada, entre encontros coletivos e individuais, e têm público formado por integrantes do trade turístico do Vale do Catimbau, como profissionais de pousadas e hotéis, artesãos, guias turísticos, além de donos de lanchonetes e restaurantes.

"Em 2022, formamos 11 guias turísticos. Então, até o final de 2025, teremos 21 guias no Vale do Catimbau, o que é um grande ganho para o turismo na região. Essa e outras ações que estão sendo realizadas têm como objetivo incentivar e fortalecer o turismo na região”, destaca Gerlane Melo, analista do Sebrae/PE.

Vale do Catimbau



Localizado a cerca de 280 km do Recife, o Parque Nacional do Vale do Catimbau foi instituído sob o Decreto de 13 de dezembro de 2002 e abrange terras dos municípios de Buíque, Tupanatinga e Ibimirim.

Com sua paisagem natural, diversidade da flora e fauna da caatinga, o Vale do Catimbau se contém vestígios arqueológicos, seja em enterramentos, registros rupestres e artefatos da ocupação pré-histórica datados de, pelo menos, seis mil anos.

Os pesquisadores encontraram 27 sítios arqueológicos no Vale do Catimbau. Com isso, ele é considerado o segundo maior parque arqueológico do Brasil, perdendo somente para a Serra da Capivara, no Piauí.