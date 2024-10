Dia das Crianças no Recife: Confira agenda em museus, teatros e parques da capital

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O JC preparou roteiro com atividades lúdicas, oficinas criativas e espetáculos, mergulhando na história e cultura ou aproveitando as áreas verdes

Com o Dia das Crianças, o Recife está repleto de cheia de opções divertidas e educativas para os pequenos. O JC preparou um roteiro com museus, teatros, parques e passeios ao ar livre vão garantir atividades lúdicas, oficinas criativas e espetáculos. Seja mergulhando na história e cultura pernambucana ou aproveitando as áreas verdes da cidade, há atrações para diversos os gostos e idades. Confira:

Paço do Frevo

Frevações, atividade do Paço do Frevo, no Recife - HUGO MUNIZ/PAÇO DO FREVO

O museu no Bairro do Recife terá o "Frevações", com oficinas e brincadeiras para a criançada do sábado (12). São três momentos: das 11h às 12h, tem "Brincadeira e Oficina de Máscaras" para minifoliões de 4 a 11 anos. Das 14h às 15h, é a vez do "Quiz do Frevo" para quem tem a partir de 10 anos conhecer os diferentes estilos do ritmo e participar de um animado jogo de perguntas e respostas. A última atividade, das 16h às 17h, é a "Oficina de Estandartes e Flabelos", quando as crianças de 4 a 11 anos serão apresentadas a essas representações e construirão um grande estandarte ou flabelo em grupo. Inscrições online e gratuitas.

Oficina Brennand

Oficina Brennand - MARINA DOMAR/DIVULGAÇÃO

O museu promove uma Oficina de Teatro para crianças, sob o comando da atriz Angélica Zenith, no sábado (12) e domingo (13). A atividade terá como palco o Teatro Deborah Brennand, que compõe o museu, e levará a garotada a perceber os movimentos, transformações e modos de existir no mundo reconhecendo o corpo enquanto importante elemento de expressão. Com 6 horas/aula, divididas em dois dias, a oficina dispõe de 30 vagas para crianças entre 7 e 11 anos. As atividades gratuitas e pagas estão disponíveis para inscrição através do formulário (Linktree) no Instagram da Oficina Francisco Brennand.

Instituto Ricardo Brennand

VI Festival Medieval para Crianças, no Instituto Ricardo Brennand - THERCLES SILVA/DIVULGAÇÃO

O VI Festival Medieval para Crianças com uma programação, a partir das 13h do sábado (12). Haverá jogos e brincadeiras nos jardins do museu, além de atrações imperdíveis como esgrima, o espetáculo Brincando de Ser Brincante com a Família Los Iranzi, show da Banda Mini Rock, e a participação especial do Mágico, Rapha Santa Cruz acompanhado pelos malabaristas Delmar Camilo e Petit Lutan. Para participar, basta garantir o ingresso para o museu na bilheteria local ou pelo site www.institutoricardobrennand.org.br. Ingressos por R$ 50 e 25 (meia entrada).

Teatro do Parque

Bianca Moura como Cinderela e Raul Elvis como Príncipe em 'Cinderela e o Sapatinho de Cristal' - RENAN ANDRADE/DIVULGAÇÃO

Novo espetáculo "Cinderela e o Sapatinho de Cristal", da Roberto Costa Produções, é encenado neste sábado (12), às 16h, no Cineteatro do Parque, no Centro do Recife. Ingressos por R$ 60 + 1kg de alimento e R$ 50 (meia), à venda no Sympla.

Teatro da Caixa Cultural

Grupo teatral Tropa do Balacobaco apresenta "Mundo: em Busca do Coração da Terra" - KAIAN ALVES/DIVULGAÇÃO

O grupo teatral Tropa do Balacobaco apresenta o espetáculo infantojuvenil "Mundo: em Busca do Coração da Terra", na sexta-feira (11) e no sábado (12), às 17h, no domingo (13), às 11h. Ingressos por R$ 30 e R$ 15 (meia), à venda no site da Caixa Cultural.

Palhaço Chocolate

Imagem de show do Palhaço chocolate, no parque 13 de maio no dia das crianças - Divulgação

O Palhaço Chocolate realiza o seu tradicional show no Parque 13 de Maio, no Centro do Recife, a partir das 15h do sábado (12). O show vai ter música ao vivo, com a banda do Chocolate tocando os seus sucessos, canções em ritmos regionais e cantigas de roda. A programação conta ainda com apresentação de teatro e dança, atores, bailarinos, passistas de frevo e personagens infantis, atração circense e muitas brincadeiras.

Parques

Parque da Macaxeira - Guga Matos/JC Imagem

Diversas áreas públicas da cidade receberão programação simultânea para toda a família, com eventos que vão das 14h às 18h, no Parque da Macaxeira, Parque da Tamarineira, Parque Jardim do Poço e Comunidade Irmã Dorothy. No Segundo Jardim de Boa Viagem, as atividades ocorrerão das 16h às 20h.

A agenda conta com atrações como apresentações musicais interativas, brinquedos infláveis e atividades recreativas variadas, incluindo cama elástica, pula-pula, futebol de sabão e brincadeiras diversas, garantindo diversão para crianças de todas as idades.

Catamarã

"Piratas do Capibaribe – E os Tesouros do Recife", atividade do Catamarã - RENATO MOREIRA/DIVULÇÃO

O tour "Piratas do Capibaribe – E os Tesouros do Recife", com roteiro ainda recreativo, interativo e regional, este mês terá saídas neste sábado (12) e domingo (13), com embarques às 15h e às 16h30. A aventura, que é liderada pelo pirata Jack Silver - cujo verdadeiro nome é José Silva -, destaca pontos turísticos importantes do centro do Recife e elementos da cultura pernambucana, que servem de cenário e palco para as divertidas batalhas entre piratas e corsários. O programa tem um custo de R$ 85 por pessoa. Crianças de 4 a 10 anos pagam apenas R$ 40. Ingressos antecipados em www.catamarantours.com.br.

Olha, Recife!

No sábado (12), o Olha! Recife também realiza o Catamarã: Recife e Suas Pontes. Com saída do Catamaran Tours, às 9h, este roteiro levará os inscritos para conhecer o Recife através dos rios que cortam a cidade. Durante o passeio, é possível vislumbrar o Marco Zero, o Parque de Esculturas Francisco Brennand, além da belíssima rua da Aurora e, claro, as pontes históricas da capital.

O Olha! Recife de ônibus também levará os participantes para conhecer e se divertir em alguns dos parques que ficam às margens do Rio Capibaribe, a exemplo do Parque das Graças. A saída do passeio vai acontecer da Praça do Diário, às 14h. Inscrições no www.olharecife.com.br.

Reserva do Paiva

Mágico Rodrigo Lima - DIVULGAÇÃO

Evento terá recreação ao ar livre, Oficinas Circenses (Malabarismo e Equilibrismo), Oficina de Adereços de Circo, Espetáculo de Palhaçaria com apresentação da Trupe Vivarte e Show de Mágica com Rodrigo Lima ocorre no Empório do Paiva, no sábado, (12), das 16h às 19h. As oficinas e atividades de recreação têm ingressos no valor de R$ 30,00 e podem ser adquiridos Sympla.